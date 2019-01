El pleno de Pamplona rechaza los Presupuestos de 2019 al abstenerse Aranzadi

En la votación en el pleno, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra han votado a favor, una suma insuficiente ante el voto en contra de UPN y PSN, y la abstención de Aranzadi. De esta forma, el equipo de Gobierno no ha conseguido aprobar los últimos presupuestos de la legislatura.

Aranzadi ha justificado su posición en la falta de respaldo del resto de grupos a su enmienda para declarar el Casco Viejo como zona saturada de alojamientos turísticos.

La concejala de Economía Local Sostenible, Patricia Perales (EH Bildu), ha afirmado que el proyecto de Presupuestos "recoge gran cantidad de las peticiones de cientos de ciudadanos, demandas de barrios, de asociaciones, de comunidades educativas, en definitiva, de personas que trabajan por mejorar esta ciudad". "No es un presupuesto de este equipo de Gobierno, sino de esta ciudad. Si no se aprueba el proyecto, lo único que va a pasar aquí es que la bancada de la derecha se va a ir con una sonrisa", ha dicho, y dirigiéndose a los concejales de Aranzadi ha afirmado que "son tan perfectos que lo quieren todo y lo que van a conseguir es que no tengamos nada".

El portavoz de UPN, Enrique Maya, ha afirmado que su grupo da "un 'no' bien grande a los Presupuestos, porque no responden para nada a los intereses de los pamploneses y de la ciudad de Pamplona". "Estamos asistiendo a un final de mandato en el que el alcalde Asiron está realmente agotado, aislado, en su soledad de ikurriñas, de gaztetxes, de imposiciones identitarias, y abandonado por una ciudad que cada vez quiere más que esto acabe cuanto antes", ha indicado. La formación regionalista ha presentado una enmienda a la totalidad a los Presupuestos que no ha prosperado.

En la defensa del proyecto, el concejal de Geroa Bai Javier Leoz ha sido crítico con Aranzadi y ha censurado que, durante una negociación, "en una escala de cero a diez, no se puede exigir que la posición sea diez". "Tres grupos hemos movido nuestras posiciones, hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, no hemos ido hasta el extremo, y Aranzadi está pidiendo que todos nos situemos en el extremo. Eso no es negociar, eso no es posible. Somos cuatro formaciones políticas diferentes", ha advertido.

Por parte del PSN, Maite Esporrín ha considerado que las cuentas son "continuistas, no aportan nada nuevo, no plantean ningún proyecto, sino que este equipo de Gobierno está vendiendo una y mil veces los mismos proyectos y no acaba de llevarlos a cabo, y tampoco ha habido un intento de negociación previo para acordar los Presupuestos con otros grupos". "Los Presupuestos están carentes de contenidos y Aranzadi ha protagonizado el esperpento total. Ha sometido al chantaje al equipo de Gobierno ligando su voto con un asunto urbanístico, algo inaceptable", ha indicado.

El concejal de Aranzadi Manuel Millera ha afirmado que EH Bildu "ha mostrado demasiado triunfalismo" en la defensa de los Presupuestos. "Entiendo que a Geroa Bai le baste este proyecto, pero no entiendo que le baste a EH Bildu. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Mucha gente favorable al cambio se queda pensativa cuando le preguntas qué ha cambiado en la ciudad en estos años. Aranzadi e I-E queríamos políticas para los más golpeados por la crisis. Si quieres cambiar poco, es mejor gobernar con Geroa Bai que con Aranzadi e I-E. Hay dos modelos de ciudad contrapuestos y no se puede gobernar para ambos a la vez. Ha faltado valentía para acometer los cambios importantes", ha indicado.

Por último, la concejala de Izquierda-Ezkerra, Edurne Eguino, ha asegurado que EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e I-E tienen que "empezar a coser heridas, a dar un mensaje a la ciudadanía de que es posible seguir teniendo una alternativa a la derecha, con menos cambios de lo que a algunos nos gustaría, pero evidentemente con cambios, porque a la derecha ya la conocemos gobernando esta ciudad durante demasiados años". "No teniendo Presupuestos hoy, el mensaje que le damos a la ciudadanía es que no somos capaces de hacer una alternativa a la derecha", ha indicado.