El Grupo Pròleg quiere que PSOE y UPodemos lleguen a un acuerdo para gobernar. En realidad la petición de las personalidades del ámbito social y académico pertenecientes al referido Grupo es harto difícil de conseguir, esto es algo que ellos mismos han subrayado: “sería un error caer en el fatalismo (ya que) un acuerdo es difícil. pero posible”. El Grupo está integrado, como he dicho, por intelectuales y por personas notorias y notables a las que se ha concedido una preeminencia y una credibilidad muy superior a la que actualmente se acepta para la Política y, sobre todo, para los políticos.

La crisis por la que atraviesan los políticos, -ganada a pulso por ellos mismos-, responde a dos factores fundamentales: el ocaso de las ideologías y la voracidad con que los actuales líderes ejercen sus funciones con el frágil y exclusivo objetivo de durar y prevalecer en sus liderazgos, y ejercer el poder, que no el gobierno. De todo lo dicho hasta ahora solo son responsables los propios políticos: he ahí su pérdida de confianza y respeto ante los propios ciudadanos. La Política actual se caracteriza por responder a proyectos ideológicos poco consolidados y frágiles, a la vez que los líderes, alejados de todo riesgo y algo faltos de solvencia y solidez, se aferran a sus propios “egos”. De modo que la clase intelectual (los pensadores) de repente surgen del silencio, no tanto para ofrecer soluciones reales y concretas, sino para insinuarlas y sugerirlas. En esta ocasión, como en otras, han denunciado lo que ya ha ocurrido: “sería un error caer en el fatalismo”, han dicho. Pero, ¿no hemos caído ya en él? La respuesta a esta pregunta la dan los propios intelectuales cuando afirman que “un acuerdo es difícil”... Pero después se arman de una remisa esperanza porque no tienen ni una miga de fe: “…pero posible”.

Ojalá tengan razón los intelectuales, porque cualquier acuerdo suele ser más eficaz (además de más saludable) que cualquier desacuerdo pero, trascurridos casi cuatro meses desde las Elecciones todo han sido desencuentros entre los llamados a entenderse PSOE y UPodemos. Curiosamente, dicho acuerdo no resulta suficiente, hasta tal punto que requiere apoyos añadidos de fuerzas políticas que inspiran poca solvencia al acuerdo (EH Bildu) y muchísimas dudas de su eficacia en el futuro (ERC y demás catalanistas). Esto forma parte del contexto, harto complicado, aunque el “texto” resulta igualmente extraño, porque las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (Turrión, que no Posse) no parecen basadas en ningún tipo de confianza. Pedro desconfía de Pablo porque le considera, y con razón, un posible desestabilizador del Gobierno. Y Pablo desconfía de Pedro hasta tal punto que le intenta esquilmar, para administrarlas él, carteras y compromisos, que podrían hacer que se tambalease Pedro en la presidencia.

No tengo claro el final de esta película. En todo caso, no temo nada a unas nuevas Elecciones, incluso creo que no cabe otra solución. Todos los líderes deberían ya asumirlo y pregonarlo. Y todos los ciudadanos también, y aceptarlo como bueno, máxime teniendo en cuenta que cualquier acuerdo ahora, después de tantos desencuentros y desavenencias entre los líderes, sería endeble, poco riguroso, y empujado por la obligación y no por el deber como dirigentes públicos.

No será malo que el PSOE y UPodemos negocien pero no se obsesionen ni los llamados a dirigir dichos pactos ni los ciudadanos en general, porque después de lo acontecido en los tres últimos meses caben pocas esperanzas. Pedro y Pablo deben ponerse de acuerdo en una cosa: deben dejar de sembrar dudas por doquier. Todo está consumado: PSOE es la solvencia, y UPodemos es la incertidumbre. Y si hay que volver a las urnas, volveremos. La nueva campaña electoral, eso sí, deberá ser más esclarecedora y contundente.