En un bar del Sardinero, en Santander, capital cántabra donde como en el resto del país reina sin oposición alguna la hija más despiadada o más espabilada de Emilio Botín, además de servir una curiosa combinación de vino y vaya a saber usted qué en unos porrones de cristal transparente, tienen la arraigada costumbre de no dar nunca la razón a los clientes. Su dueño, un cuarentón profundamente santanderino, calvo, tozudo, con un par de matrimonios rotos y una interminable capacidad para discutir de todo con todos, tiene la tarde metida en asuntos raciales y territoriales asegurando que los vascos tendemos a la soberbia porque esa es la única manera que hemos encontrado para disimular no solo nuestra timidez sino nuestra incapacidad para mantener una conversación ya que, como largamente demostrara nuestro vasco más ilustre, o sea, don Miguel de Unamuno, tendemos al monólogo.

"Tenía yo por aquí un cliente de Sestao, un bebedor formidable, por cierto, que lo hablaba todo pero, eso sí, nunca le vi entablar conversación con nadie. El tío pontificaba; todo cuanto decía era como si lo estuviese diciendo el Papa, o sea un dogma de fe. Para él, como para todo los vascos que he conocido, los demás no somos más que unos pobres paletos que hace tres telediarios que hemos descubierto el agua corriente, los sacapuntas y el abecedario... Joder, poco le importaba al tío que aquí estuviéramos hablando del Racing porque llegaba y de inmediato, sin saludar ni hostias, te comenzaba a largar un discurso sobre las casas colgantes de Cuenca, los negocios de Jesús Gil, el material del que están hechos los pantalones vaqueros o de cualquier otra estupidez. Era inagotable el tío, inagotable. El muy cabrón no paraba de largar hasta, eso sí, que se le subía el vino a la cabeza y salía de aquí dando traspiés; borracho y convencido de que había estado instruyendo a una manada de borregos. Además el muy soberbio, que eso es lo que todos los vascos sois, jamás aceptó que nadie le pagara un vino y no es que fuera un multimillonario sino que se creía mejor que los demás, más importante que nadie, que en eso sois como los catalanes, que siempre os creéis mejores que los demás y que si tenéis la más mínima ocasión de demostrarlo perdéis el culo con tal de hacerlo... Hace tiempo que el muy cabrón no viene por aquí... Pero, joder lo que bebía el tío, joder... Según me dijeron los hijos le internaron en una residencia porque había comenzado a perder la cabeza, pero..."

Santo cielo, le digo, dejate de hostías que hace media hora que te he pedido un botellín y un bocadillo de rabas...

Ya está el vasco dando órdenes, me responde...