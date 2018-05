PP, PNV y Rivera, molestos con la moción de censura

Doce horas antes de conocerse la clarificadora Sentencia sobre el caso Gürtel, Rivera y el movimiento patriótico Ciudadanos, junto al PNV, habían votado a favor de los presupuestos continuistas y electoralistas de Rajoy, garantizando así dos años más de gobierno en La Moncloa al responsable político de la corrupción en el PP. En ningún momento pidió Ciudadanos a Rajoy que adelantara las elecciones, por el bien de España, una vez aprobadas las cuentas públicas.

¿Cuál fue la reacción de ambos partidos al conocerse la Sentencia? Rivera empezó el jueves con una declaración blanda quitando importancia a la decisión de los jueces y aplazando a dos semanas después, hasta el 11 de junio, una respuesta a la responsabilidad del Presidente Rajoy por esta trama de corrupción. Quedó claro que no tenía prisa en censurar a quién es su socio en los días pares.

Sin embargo, al día siguiente, tras conocer la iniciativa del PSOE y Pedro Sánchez de presentar una Moción de Censura, cambió radicalmente y exigió a Rajoy la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Rivera debió hacer cálculos electorales y cambió el discurso. En todo caso no le importó proponer algo imposible de hacer porque el reglamento del Congreso no permite disolver las Cámaras una vez que se ha presentado una Moción de Censura que deberá debatirse en un próximo Pleno.

Es de suponer que Albert Rivera ya conocía, cuando negoció el presupuesto, el grado de corrupción que arrastra el PP y la relación de Bárcenas y Rajoy. Pero no tuvo problemas al prestarle su apoyo junto al PNV. Todo ello forma parte de ese doble juego que practica Rivera de ser una alternativa desde la derecha a Rajoy, con la singularidad de jugar el papel de un nacionalismo español y de engancharse, en teoría, al banderín opositor de la regeneración democrática. Pero con mucho cuidado para no impedir la continuidad de los gobiernos del PP cómo sucedió tras casos de corrupción e inmoralidad en las Comunidades de Murcia o Madrid. Desgastar al PP es su objetivo, pero sin aparecer como desestabilizador para quitarle más votantes.

El PNV, por su parte, acusa de precipitación al PSOE en la presentación de la Moción de Censura (!) y de no tener la iniciativa cocinada -se supone que como las encuestas tramposas- , además de exigir al PSOE que explique sus intenciones con el 155 y la aceptación de los autogobiernos de Euskadi y Catalunya, como si no los respetara ya. ¡Y lo dicen ahora; ellos que mantuvieron en secreto su decisión de apoyo al presupuesto del PP y C’s hasta tres horas antes de la votación final y que pasaron olímpicamente de sus reiteradas condiciones sobre la eliminación previa del artículo 155!

No cabe mayor incoherencia en un PNV camaleón, acostumbrado a actuar según le convenga y a no recibir críticas. Supongo que ahora el PNV y Quim Torra quieren que Pedro Sánchez cocine a 155º la Moción de Censura para que salga escaldado. Pues va a ser que no.

Mientras tanto, tenemos que escuchar a los portavoces del PP echando pestes del PSOE, metiendo miedo a la ciudadanía sobre los males que recaerían en una recuperación económica que ellos han precarizado, hablando de que el PSOE quiere desestabilizar y romper España pactando con los secesionistas. En fin, lo que hacen siempre cuando sienten que pueden perder el poder. ¡Qué asco!

La Moción de Censura se presentó tras comprobar que Rajoy ni anunció su dimisión ni se planteó adelantar las Elecciones. Por ello, el PSOE la propone en defensa de la normalización de la vida política y social, de la dignidad de la democracia, la legalidad constitucional y con el objetivo de convocar elecciones lo antes posible. En definitiva, un gesto de coherencia con nuestro proyecto de regeneración democrática, que ofrecerá un Programa alternativo al modelo de país de las derechas y en respuesta a la insoportable e indecente corrupción del PP.