1 de mayo no unitario en Euskadi: ELA señala a Pradales, Hurtado se estrena como consejero y EH Bildu acompaña a todos

El 1 de mayo vasco no ha sido unitario, pero eso no es una novedad. En una jornada lluviosa, ha habido tres grandes movilizaciones: ELA por un lado, LAB en Pamplona con motivo de su medio siglo de existencia y CCOO y UGT de la mano. Otras organizaciones más pequeñas como ESK han tenido también sus convocatorias diferenciadas. El nuevo consejero de Trabajo y Empleo en funciones, el socialista Javier Hurtado, ha llegado a esta fecha en su segundo día en el cargo. “Un año más, el 1 de mayo reivindicamos los derechos de trabajadoras y trabajadores por los que tanto hemos luchado y seguimos luchando. Desde el Gobierno vasco y el Gobierno de España vamos a seguir impulsando el empleo de calidad para que no haya ningún retroceso”, ha señalado. Quien será próximo lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, ha recordado el compromiso de “colaborar” -por este orden- con la empresa, los sindicatos y los agentes sociales y ha querido poner el foco en disponer de una juventud bien formada, bien pagada y con oportunidades.

Desde Bilbao y con un recuerdo a los derechos humanos en Palestina, el líder del principal sindicato vasco (ELA) se ha dirigido expresamente a Pradales. “Necesitamos un cambio de rumbo”, ha señalado Mitxel Lakuntza, que le ha avisado de que la conflictividad sigue “abierta” como lo ha estado en la etapa de Iñigo Urkullu. “Cuantas más huelgas, mejores resultados”, ha sintetizado. Ha pedido más inversión en servicios públicos -ha citado expresamente Osakidetza- y dar la vuelta a las políticas de vivienda. Ya mirando a la patronal, ha lamentado que la precariedad afecta a la mitad de los trabajadores y singularmente a migrantes y mujeres.

LAB ha llenado el pabellón Anaitasuna ('fraternidad') de Pamplona con motivo de su quincuagésimo aniversario. Se ha recordado que coincidió en fechas con la revolución de los claveles que puso fin a la dictadura en Portugal. Al son de la internacional, ha contado con invitados como Pambis Kyritis, secretario general de una organización internacional que aglutina a 105 millones de afiliados de más de 130 países, según los datos de LAB. En el acto se ha citado también la situación en Gaza y se ha recordado a los presos de ETA. Han tomado la palabra los colíderes de la central, Garbiñe Aranburu e Igor Arroyo, que han destacado el aporte de la militancia como motor del éxito de LAB.

CCOO y UGT sí han compartido pancarta en las capitales vascas. Loli García y Raúl Arza han estado en Bilbao. “Estamos en primera línea defendiendo nuestras libertades porque fue la clase trabajadora la que se jugó la vida por conquistar estos derechos. Hoy toca profundizar en la agenda social y en la agenda de regeneración democrática. Protejamos la democracia. No pasarán”, ha clamado CCOO. UGT ha mencionado la importancia de los cuidados y la calidad de los servicios públicos. Sin embargo, el gran eje de esta convocatoria era la demanda de más salarios y menos jornada de trabajo.

El líder del PSE-EE, Eneko Andueza, ha estado con una pegatina de la UGT en la convocatoria de este sindicato y de CCOO en Bilbao, como también Patxi López y otros dirigentes socialistas. “Creemos que todavía hay margen para seguir mejorando la calidad en el empleo con más derechos, con mejores condiciones, dando más oportunidades a los jóvenes de este país para que Euskadi tenga garantizado el mejor de los futuros”, ha señalado. También ha lamentado que España vive “en un contexto político complicado en el que la derecha y la ultraderecha están empeñados en incorporar barro y bronca, y en deslegitimar a las instituciones e incluso a poner en tela de juicio la calidad democrática de este país”. Sumar, IU y Podemos, más próximos a CCOO, también han secundado estas manifestaciones.

¿Y EH Bildu? La principal fuerza de izquierdas vasca ha contado en sus redes sociales que ha enviado delegaciones a las movilizaciones de ELA, de LAB y hasta de CCOO y UGT en Donostia. La diputada Mertxe Aizpurua ha aprovechado la jornada para demandar que “de la mano de la mayoría sindical vasca” se retomen dos puntos pendientes de la reforma laboral, como la reducción a 35 horas de la jornada semanal y la ampliación de la indemnización por despido a 45 días por año trabajado.