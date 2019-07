Las tecnologías sanitarias al servicio de la gente

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es la única de las que forman el Consell de la Generalitat Valenciana que cuenta con una gestión en sistemas de información propia e independiente. Es, por tanto, su responsabilidad la organización y la integración de la información sanitaria recogida en sus sistemas de información, permitiendo que cualquier actuación sanitaria registrada sea accesible para el personal sanitario y no sanitario que lo requiera, en cualquier centro sanitario público de nuestro territorio. El disponer de toda la información de salud permite optimizar y añadir garantías a las decisiones clínicas, aumentando la calidad y la seguridad de la atención a las personas.

A pesar de su relevancia, el gobierno del Botànic I nos encontramos hace 4 años con una situación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en Sanidad realmente desastrosa. Los 20 años de Gobierno del PP se caracterizaron por la corrupción y la mala gestión, la ausencia de líneas estratégicas y de directrices para el desarrollo de un proyecto integrado, inversiones insuficientes en infraestructuras y equipos obsoletos. La no estandarización de los sistemas informáticos, la inequidad, la falta de orientación hacia los pacientes y la situación laboral irregular del personal informático de servicios centrales era la norma

En la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad que he ocupado durante 3 años, tuve que afrontar un complicado proceso de regularización del personal, porque el Botànic también está comprometido con el trabajo digno.

Asimismo, el gran reto a asumir era la integración de todos los sistemas de información que habíamos heredado. En los centros de salud existe un sistema de información único y centralizado, Abucasis, pero los sistemas de información hospitalarios se habían caracterizado por la gran diversidad entre ellos y la escasa integración entre los hospitales de gestión pública directa, los consorcios hospitalarios (Hospital General de Valencia y Hospital Provincial de Castellón) y los hospitales en régimen de concesión administrativa. Todo un caos que pedía solución.

¿Qué hemos hecho?

Hemos dado un vuelco a la gestión de las TIC sanitarias, hemos desarrollado una línea de trabajo bajo los principios rectores de la estandarización, la equidad, la territorialidad, la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad. Porque todas las personas de nuestra comunidad tienen los mismos derechos, vivan donde vivan, porque los recursos son limitados y las inversiones obviamente han de estar planificadas.

Los logros conseguidos en estos 4 años del Botànic dejan un escenario completamente distinto al Botànic II. El camino está iniciado. Los pilares son sólidos.

Hemos trabajado en la integración de la información clínica entre los profesionales de atención primaria y de atención especializada, facilitando las interconsultas entre los distintos niveles de asistencia. Igualmente hemos abierto un proyecto de interoperabilidad para hacer accesible la información clínica registrada en los diferentes hospitales a todos los profesionales de la salud. Y no puedo olvidar el gran proyecto de Gestión de Imagen Médica Digital, que permite compartir las imágenes y los informes de las pruebas de radiodiagnóstico realizadas en cualquier centro de gestión pública directa.

Y todo eso lo hemos hecho desde la proximidad a las personas. En ese sentido, hemos desarrollado la app GV+Salut que permite a las personas pedir cita en los centros de salud, llevar en el móvil la prescripción farmacéutica, obtener en las farmacias los fármacos recetados y recibir alertas personalizadas. Además, a través del portal de la Conselleria la personas pueden acceder a su historia clínica: el resumen de la historia ambulatoria, los informes de urgencias, de hospitalización, de pruebas radiodiagnósticas, etc. Todo ello a través de mecanismos seguros que garantizan la confidencialidad de esta información.

Esta información clínica no solo incluye datos registrados en la sanidad pública valenciana, por eso nos hemos unido a los proyectos estatales coordinados por el Ministerio de Sanidad, el proyecto de Historia de Salud Electrónica del Sistema Nacional de Salud, que permite el acceso a la información clínica relevante de todos los sistemas sanitarios públicos y el proyecto de Receta Electrónica Interoperable para que se pueda dispensar la medicación prescrita en cualquier oficina de farmacia de cualquier comunidad autónoma. También formamos parte del proyecto europeo de interoperabilidad para derribar las fronteras en la información clínica en el territorio de la Unión Europea, del que somos referencia.

Además estamos en pleno desarrollo del proyecto de integración de la información sanitaria y social de las personas con la creación de la historia sociosanitaria. Porque la atención integral a la salud de las personas requiere un cambio de modelo conceptual, tal y como plantea la OMS, que entiende la atención a la salud bajo el paraguas de un enfoque biopsicosocial, puesto que son el conjunto de factores biológicos, psicológicos y sociales los determinantes de la salud y la enfermedad.

El gran esfuerzo que hemos realizado para mejorar de la calidad de los sistemas de información de la sanidad pública valenciana ha tenido reconocimiento a nivel estatal. Como es el caso del premio en “logística hospitalaria a la CSUySP y al Departamento de Salud de la Ribera por el proyecto de la gestión logística durante el proceso de reversión de este departamento” otorgado por el Centro Español de Logística (CEL) y el premio otorgado por la Sociedad Española de Informática de la Salud a la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y Calidad por ser la “entidad pública o privada que ha destacado en proyectos de transformación digital en el ámbito sanitario”.

No me resta más que agradecer a todo mi equipo los logros conseguidos durante el gobierno del Botànic I, hemos hecho una revolución en el ámbito de las TIC sanitarias que hoy ya es una mejora en la atención sanitaria a este gran pueblo que es el pueblo valenciano, y que merece la mejor gestión sanitaria posible. Y ese y no otro ha sido mi objetivo durante los pasados tres años.