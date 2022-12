“No, no voy a volver a encontrar trabajo”. Este es un pensamiento habitual entre los parados de más de 50 años, para los que su situación es una losa que, además, se vive como un fracaso íntimo. El edadismo del mercado laboral español es uno de sus grandes problemas estructurales, a pesar de las buenas cifras y su dinamismo inusual en los últimos meses. En noviembre, el número de parados se redujo en 33.512 personas, y la cifra de desempleados se sitúa en 2.881.380, la más baja para esta época del año desde 2007. Más allá de las acusaciones de maquillaje de datos, el ministerio de Yolanda Díaz puede decir que la reforma laboral y la subida del salario mínimo funcionan. A pesar de esto, hay un sector de la población, los séniores, que no encuentra trabajo y no lo encuentra en años o no lo va encontrar nunca (el 70% de los desempleados mayores de 55 años lleva en esa situación más de un año) con graves consecuencias sociales y psicológicas.

