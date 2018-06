Ábalos afirma que el Gobierno de Pedro Sánchez será de "inspiración socialista" con "simpatizantes o militantes"

El Consejo de Ministros de Pedro Sánchez tendrá una "inspiración socialista" y en él podría haber "militantes y simpatizantes", según el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. El dirigente ha explicado en una entrevista este domingo en La Sexta Noche que cuando utiliza la expresión "inspiración socialista" para referirse al futuro Ejecutivo quiere decir "que puede haber militante y simpatizante": "Recojo ambas figuras, esa es la intención".

El plazo que ha dado para que se conozca la composición del nuevo gabinete será a mediados de la semana que viene. Ha rechazado conocer ningún nombre -"lo lleva muy celosamente el presidente"-, pero ha confirmado que será paritario. El decreto con la estructura del Gobierno será el primero que firme Sánchez en su nueva responsabilidad.

Finalmente, ha insinuado que no habrá una convocatoria anticipada de elecciones al no ser una exigencia de ninguno de los partidos que prestaron su apoyo a Pedro Sánchez en la moción de censura. "Lo que está claro es que los grupos que censuraron al Gobierno de Rajoy y que avalaron la investidura de Pedro Sánchez son los grupos que no plantean un adelanto electoral. Algunos han planteado incluso llegar al máximo de la legislatura", ha defendido. Será el propio Sánchez quien decida, ha dicho, "basándose en la estabilidad del país".

Los nombres que suenan

Margarita Robles, Miquel Iceta, Carmen Calvo, David Vegara, Meritxell Batet, Patxi López, Cristina Narbona, Manuel Escudero, Teresa Rivera o Enrique Barón son algunos de los nombres que suenan con fuerza. La exjueza Margarita Robles siempre ha deseado los ministerios de Justicia o Interior, pero el PSOE valora en estos momentos la tensión que su nombramiento podría generar en el mundo judicial. Para una vicepresidencia suena otros nombres: Cristina Narbona, actualmente presidenta del Partido Socialista y exministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Carmen Calvo.

Miquel Iceta es otra de las personas que tiene las miradas encima. Los análisis más urgentes lo ubican en el ministerio de Administraciones Públicas. Su nombramiento supondría una llamada clara a la solución del problema catalán y un reconocimiento a su papel de mediación durante los últimos meses.

Una de las decisiones más importantes que deberá adoptar Sánchez es la elección de las personas para dirigir los ministerios de Economía y Hacienda. Con los mercados en plena ebullición, en el entorno del nuevo presidente se sienten observados por Europa. En este apartado suenan varios nombres. David Vegara, Manuel Escudero o, el también catalán, Antón Costas.