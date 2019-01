Borrell confía que independentistas conozcan los PGE antes de apoyarlos o no

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expresó hoy su confianza en que los grupos independentistas "conozcan y se estudien en profundidad" el proyecto de Presupuestos Generales antes de decidir si los apoyan o no.

"Lo lógico sería esperar a conocer los presupuestos y, una vez los conozcan, decidan si presenta una enmienda a la totalidad o se embarcan en un proceso de discusión al detalle", dijo Borrell en declaraciones a los periodistas que le acompañan en su viaje a Nueva Delhi para participar en los Diálogos Raisina y estrechar lazos con las autoridades indias.

El ministro reaccionaba así a preguntas sobre el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado, en una entrevista con Efe, que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.

Según Borrell, los independentistas están ya discutiendo si apoyarlos o no, una actitud que ha asegurado comprender "salvo que la suya sea una posición de blanco o negro, un 'me da igual lo que digan los presupuestos, voy a decir que no por otras razones'".

"Digo yo que antes de decidirlo deberán conocer los presupuestos, ¿no?", se ha preguntado sin querer hacer previsiones al respecto.

Borrell también ha señalado que la próxima reunión del Gobierno podría ser también la que conozca analice los planes de contingencia que han sido elaborados por una comisión ministerial a modo de preparación por si, finalmente, el Prlamento británico no apoya el acuerdo de salida firmado por Reino Unido y la UE.

"Estamos en condiciones de hacer frente a cualquier situación, pero explicarlo lo explicaremos cuando toque, probablemente este viernes o al próximo", ha señalado.