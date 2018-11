Bustos (PSC) afirma tras declarar por el caso Mercurio que se siente inocente

El exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) ha afirmado hoy que se siente tan inocente como el primer día, a pesar de las acusaciones que pesan sobre él por su presunta participación en el caso Mercurio, de supuesta corrupción y tráfico de influencias.

Bustos ha declarado ante la jueza que instruye el caso Mercurio, que lo ha citado a declarar en calidad de investigado por la pieza separada número 28 de este caso.

El exalcalde debía declarar con relación a un presunto entramado delictivo por el cual él habría consentido la acción de su hermano y exconcejal de Espacio Público, Paco Bustos, y del exdirector del área Xavier Izquierdo para beneficiar a la empresa concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de la basura Smatsa, del grupo Vendex.

De este modo, el entonces gobierno local del PSC habría actuado de manera organizada, según la jueza, para beneficiar a la empresa concesionaria del servicio, que a su vez habría actuado en beneficio de los socialistas.

El caso más destacado sería la aportación de 100.000 euros que la firma habría realizado en beneficio de Manuel Bustos para la organización de una cena multitudinaria durante la campaña de las elecciones municipales de 2011.

"Salgo muy contento, en verdad no sé a qué he venido, pero me siento tan inocente como el primer día", ha señalado Bustos a la salida de su comparecencia ante la magistrada del caso Mercurio.

A lo largo de esta mañana también declaran Paco Bustos y Xavier Izquierdo, en unas jornadas de declaraciones que se alargaran hasta este jueves y que se retomarán en enero.