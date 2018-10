El DUP, socio de May, ve "inevitable" un "brexit" sin acuerdo

El Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, que sostiene al Gobierno británico, dijo hoy que es "probablemente inevitable" que las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) concluyan sin un acuerdo.

En unas declaraciones al diario "Belfast Telegraph", su portavoz del "brexit", Sammy Wilson, consideró que Bruselas ha "acorralado" a la primera ministra británica, Theresa May, para que acepte una solución para la frontera norirlandesa, el principal escollo en esta fase crítica de las conversaciones que mantienen esta semana ambas partes.

El dirigente también acusó al Gobierno de Dublín de animar al negociador jefe de la UE, Michel Barnier, a ser "duro" respecto a esta cuestión, lo que podría acarrear, dijo, "graves consecuencias" económicas para toda la isla de Irlanda.

La líder del DUP, Arlene Foster, se reunirá esta tarde en Dublín con el primer ministro irlandés, el democristiano Leo Varadkar, para trasladarle sus preocupaciones sobre este tema, según confirmaron fuentes oficiales.

"Debido a la manera en que la UE se está comportando y ha acorralado a Theresa May no existe ahora mismo un acuerdo que pueda ser aceptado por la mayoría del Parlamento británico. Por lo tanto, es probablemente inevitable que lleguemos a un escenario de no acuerdo", señaló Wilson al citado medio.

May había propuesto colocar a todo el Reino Unido en la unión aduanera por un periodo de tiempo mientras se resuelve qué hacer con la frontera irlandesa, pero el sector más euoroescépitco de su partido, el Conservador, lo ha rechazado.

Los unionistas, que apoyan a May en el Parlamento después de que esta perdiera la mayoría en las elecciones de 2017, tampoco aceptan la opción del cortafuegos propuesto por Bruselas, que mantendría a Irlanda del Norte dentro del mercado único y la unión aduanera tras el "brexit", salvo que Londres presentase un plan alternativo viable.

Aunque esa salvaguarda mantendría la frontera abierta y protegería el proceso de paz, el DUP advierte de que situaría la futura barrera en el mar de Irlanda y aislaría a la provincia británica del resto del Reino Unido.

En este sentido, Wilson indicó que, ante la ausencia de un pacto global, las partes podrían firmar "mini acuerdos", a fin de evitar los "peores efectos" de un "brexit" brusco.

"Que no haya acuerdo no significa que no se vaya a pactar algo. Probablemente significa que habrá muchos 'mini acuerdos' sobre cosas esenciales, para que los aviones sigan volando, los camiones circulando, etcétera", explicó el dirigente unionista.

En su opinión, las conversaciones entre la UE y el Reino Unido ya "están bastante avanzadas" para "hacer preparativos" en esa dirección.