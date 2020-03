Diputado guatemalteco acusa a congresistas de mofarse de su condición sexual

El diputado guatemalteco Aldo Dávila acusó este miércoles a un grupo de congresistas que supuestamente se mofaron de su orientación sexual durante una sesión parlamentaria y agradeció las diversas muestras de apoyo, como la del ombudsman local, Jordan Rodas.

Dávila, quien no descartó realizar acciones jurídicas por el caso, aseguró que las mofas por ser homosexual "no me afectan, nunca me han afectado y no me afectarán. Vengo luchando por los derechos humanos de la diversidad sexual hace 25 años y estoy acostumbrado", pero subrayo que no permitirá "el abuso de estas personas (diputados)".

En un video compartido en su cuenta oficial de la red social Twitter, Dávila, que se estrenó en el Congreso el pasado 14 de enero como parte del bloque del partido Winaq -fundado por la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú-, agregó que el apoyo que ha recibido lo insta a "seguir trabajando, comprometido a trabajar por las poblaciones históricamente excluidas que, en todo ámbito, sufren de estigma y discriminación".

A su salida del hemiciclo parlamentario el pasado martes, algunos diputados gritaron a Dávila insultos sinónimos de homosexual, como "hueco" o "morro", a lo que Dávila contestó que "lo 'hueco' (homosexual) lo tengo en otro lado y el que se quiera echar pija (ir a los golpes) conmigo, allá afuera".

Además, Dávila les subrayó a sus colegas que gritaban insultos homófobos que le tendrían que tener paciencia, "porque me van a ver cuatro años aquí", en el Congreso.

Este miércoles, durante la sesión ordinaria del pleno dijo que lo ocurrido ayer "es lo que sucede en colegios y escuelas" y lamentó que haya "un alto índice de personas de la diversidad sexual que se suicidan" por las críticas.

"Lo que me afecta es que no tengan el valor civil de encararme y decírmelo en la cara, que lleguen conmigo y hablemos. Lo hacen a mis espaldas", apostilló ante el Parlamento.

El procurador de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordán Rodas, lamentó este miércoles los ataques "de carácter homofóbico en contra del diputado Aldo Dávila por parte de algunos congresistas dentro del hemiciclo del Congreso" y añadió que todas las personas en el país centroamericano son "libres e iguales en dignidad y derechos y merecen respetos por igual".

La dirigente del partido, Rigoberta Menchú, también manifestó su contrariedad en redes sociales por lo acontecido.

Al llamado en contra de la homofobia legislativa se sumó la parlamentaria Andrea Villagrán, integrante del bloque Bienestar Nacional, haciendo énfasis en que "los ataques homofóbicos" buscan "dañar la integridad de las personas que integran" el Parlamento.

Dávila es el primer hombre abiertamente gay elegido diputado en la historia de Guatemala.