Duque, sobre el Gobierno: Soy optimista. Si no, no habría subido a un cohete

El pesimismo generalizado sobre las negociaciones para formar Gobierno en España no impide que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y más célebre astronauta español, Pedro Duque, se muestre positivo: "Soy optimista. Si no, no me habría montado en un cohete", asegura.

"Está claro que España necesita Gobierno, no hay más que una opción, y por lo tanto todo el mundo tendrá que terminar entendiéndolo", declaró el ministro en funciones (Madrid, 1963) en una entrevista con Efe en La Habana, donde el martes concluye una visita de dos días en la que ha suscrito un acuerdo marco de colaboración universitaria con Cuba.

Duque, que se ha puesto "a disposición del presidente y su equipo" aunque no participa en las negociaciones con los otros partidos, cree que formar Gobierno cuanto antes es prioritario, ya que permitirá dar un impulso a la ciencia y la innovación a través de leyes y presupuestos.

"Si la sensatez se impone, habrá un acuerdo por el cual tengamos más recursos para la ciencia y la innovación. Estamos jugándonos muchísimo", afirmó.

El ministro, que ocupa el cargo desde junio del año pasado, está convencido de que "la prosperidad futura va a depender directamente de cuánto esfuerzo pongamos en conocimiento e innovación", y mantiene que España debe invertir más en esos ámbitos porque "el único activo con un valor real en el mundo ahora mismo es el conocimiento".

"Ya hay dudas sobre si tener petróleo es positivo, porque dentro de poco ya no usaremos petróleo. ¿Diamantes? ¿Qué más hay por ahí? Lo único que hay es el conocimiento", argumentó.

En este sentido, propuso dos recetas fundamentales: la primera y más importante, ampliar drásticamente el presupuesto en ciencias: "Si los países a los que nos queremos parecer tienen una inversión en conocimiento e innovación doble o triple que la nuestra, quizá debemos parecernos a ellos en la inversión para parecernos a ellos en la prosperidad".

En segundo lugar, reiteró su convicción de que hay que "dejar actuar a las fuerzas que saben", es decir, conceder más autonomía a las universidades para que adapten su oferta a las necesidades del mercado y la sociedad, lo que facilitaría la hoy complicada inserción laboral de los licenciados.

"Tenemos que incrementar la dotación de las becas para los alumnos, también la dotación de los contratos predoctorales, e introducir una serie de nuevos instrumentos que estarían prácticamente hechos si hubiera salido el presupuesto anterior", afirmó.

Duque, que en 1998 pasó a la historia por ser el primer astronauta de nacionalidad española en viajar al espacio, ha sacado adelante en su corta etapa en el cargo diversas iniciativas para impulsar la ciencia, entre ellas la inversión de 701,7 millones de euros adicionales en la Agencia Espacial Europea (ESA) durante el periodo 2020-2026.

Pese a las barreras impuestas por la fragmentación del Parlamento antes y después de las recientes elecciones, el ministro celebra haber logrado llevar a cabo reformas específicas como la normativa de no discriminación a científicos en situaciones de maternidad y paternidad, el aumento del período de gracia para la devolución de préstamos a estudiantes o la agilización de los trámites para compras y contrataciones de los centros científicos.

"No he tenido la más mínima sensación de provisionalidad", asegura Duque, en referencia a sus trece meses al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Atahualpa Amerise