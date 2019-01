Fabra dice que le gustan mucho algunas medidas de Vox, aunque elogia el liderazgo de Casado

"Algunas medidas suyas me gustan mucho, y las reitera con mucha precisión, otras no me gustan tanto. Espero que con el tiempo se vayan asentando", ha subrayado el exdirigente 'popular' sobre el emergente partido de Santiago Abascal.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, ha alabado medidas de Vox que apuesta por unificar cuestiones como la fiscalidad, la sanidad o la educación en España. "Son cuestiones que me parece importante que haya políticas únicas, incluso una dirección de la Policía única, son cosas que no pueden depender del "político de turno".

No obstante, ha recalcado que le gusta "mucho" también Pablo Casado y que, de cara a las elecciones, tiene que "madurar" su opinión sobre a quién votar.

CANDIDATOS PP VALENCIA

Preguntado por su opinión sobre las candidatas designadas por el PP como candidatas a la Comunidad Valenciana y a al ayuntamiento de Valencia, Fabra ha tenido buenas palabras para ambas.

De Isabel Bonig ha destacado que es una "brillante oradora", mientras que de María José Català ha dicho que su designación es "extraordinariamente positiva" y que puede suplir el hueco que dejó Rita Barberá.

Sobre la situación que vive el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, que cumple prisión preventiva pese a sufrir una grave enfermedad, ha descrito su situación como de una "crueldad fuera de lugar".

"Soy amigo de Zaplana, estoy a su lado y soy uno de los 10.000 firmantes que ha pedido su puesta en libertad. Es absolutamente increíble que pueda suceder", ha señalado, apuntado que España tiene suficientes medios para garantizar la fiscalización de un preso preventivo.