Iceta tacha de "demagogia" que se condicionen los presupuestos a los presos

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que el independentismo hace "demagogia" al condicionar el apoyo a los presupuestos generales del Estado con la situación de los dirigentes independentistas encarcelados, una decisión que "sencillamente no depende del Gobierno".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Iceta ha dicho que "lo que no se entiende es que alguien diga que sólo vota los presupuestos si el Gobierno saca a los presos. Me parece raro que alguien quiera condicionar el presupuesto con una decisión que no depende del Gobierno, sencillamente".

"Los que dicen que se deben aprobar los presupuestos sólo si salen los presos, están haciendo demagogia, sí", ha recalcado Iceta, que si bien ha insistido en que la prisión preventiva de esos dirigentes le parece "injusta y desproporcionada", ha afirmado que él "no quiere vivir" en un país "donde un Gobierno diga a los fiscales que han de hacer".

Iceta ha asegurado que le "gustaría" que PDeCAT y ERC apoyaran las cuentas: "Si estuviéramos hablando sólo de los presupuestos, no tengo duda de que habrían muchas probabilidades de que los independentistas los votaran. Pero no solo es eso: estamos en una situación política que hace que hayan otras consideraciones. Bajo mi punto de vista, éstas deberían quedar por detrás, pero es una decisión que PDeCAT y ERC deberán tomar en su momento", ha dicho.

El líder del PSC ha reprochado que el independentismo "diga que el problema político de fondo es que el Gobierno de España decida que los presos salgan y hacer un referéndum sobre la independencia. Pues eso no será. Una porque no se puede. Y otra porque no se quiere".

Por otro lado, ha sido preguntado también sobre la noticia de que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no recurrirá la sanción que le ha impuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por vender acciones de Abengoa por un valor de 9.030 euros cuando era consejero de la compañía y conocía información relevante no publicada.

"Yo pagaría la multa. Pero no dimitiría", ha dicho Iceta. "En este caso, además, como se sabe, Borrell personalmente perdió mucho dinero. Si hubiera querido usar información privilegiada, lo lógico es que la hubiera utilizado para beneficiarse".

El primer secretario socialista ha relatado que Borrell le preguntó, en una conversación telefónica y dada su "amistad y confianza", su opinión acerca de si debía dimitir por esta polémica. "Yo le dije: yo creo que no, Pep. Yo creo que no", ha explicado.