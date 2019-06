Líder de comerciantes en protestas de Nicaragua denuncia saña en su contra

La líder de los comerciantes en las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, Irlanda Jerez, denunció este sábado que existe una saña en su contra, pero que no renunciará a demandar justicia para las víctimas de las protestas que comenzaron en abril de 2018.

La dirigente de un grupo de comerciantes del mayor mercado de Nicaragua, a los que llamó a la "desobediencia civil" en protesta contra la "opresión" que a su juicio ejerce el presidente Ortega desde el estallido social en abril de 2018, denunció que la Policía nicaragüense retuvo el vehículo en el que se trasladó cuando salió de la cárcel el martes pasado.

El vehículo, propiedad de sus amigos Sebastián Martínez y María Gabriela Terán, fue retenido por civiles que se identificaron como oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial y lo trasladaron en una grúa a un depósito municipal en Managua.

"Esto es una persecución, es una saña total contra mi persona", señaló la comerciante, que recordó que el mismo día que salió de la cárcel, un grupo de encapuchados y armados golpearon a su esposo, robaron las pertenencias que estaban en su vivienda, que se encuentra "confiscada".

Agentes policiales y bomberos también allanaron una bodega de mercancías de su propiedad el viernes en horas de la madrugada, bajo el argumento de que había un incendio que, según Jérez, nunca existió.

También denunció que la Policía la ha ido a buscar a la casa de su madre, donde se encontraba refugiada.

"He dormido todos estos días en lugares diferentes", sostuvo la opositora.

Mientras estuvo en prisión, las autoridades le saquearon y le confiscaron negocios en el populoso mercado "Oriental", le quemaron una casa en un barrio de Managua y le intervinieron un negocio en la ciudad de Matagalpa (norte), según denunció.

Además, sus dos hijas se marcharon al exilio por el asedio y la presión que sobre ellas ejercía la Policía, agregó.

"Soy una rehén del régimen Ortega-Murillo. No he sido liberada, no he llegado a mi casa, he dormido estos días, cada noche, en un lugar diferente", aseguró la comerciante.

La líder de los comerciantes dijo que haga lo que haga el Estado contra su persona no se marchará al exilio ni dejará de demandar justicia para las víctimas de las protestas y la democratización de Nicaragua.

Jerez, una odontóloga que se dedica a actividades comerciales, fue arrestada hace 11 meses luego de su llamado a la desobediencia civil en rechazo del Gobierno de Nicaragua.

El Gobierno de Nicaragua dejó en libertad a Jérez junto a 55 "presos políticos" el martes pasado, bajo una ley de Amnistía que según la oposición dejará impune la represión gubernamental.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 199.