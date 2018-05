PNV reconoce que "no ha cumplido la palabra dada" y no "midieron bien sus fuerzas" para "desactivar" el 155

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha reconocido que el PNV "no ha cumplido la palabra dada" a pesar de que su esfuerzo para "desactivar" el 155 ha sido "máximo" pero cree que no han "medido bien sus fuerzas" y que su capacidad "es limitada". "Los propios catalanes nos decían y nos dicen que sigamos haciendo ese esfuerzo; no ven de ninguna manera que nuestra decisión sea una traición", ha subrayado.

Egibar se ha pronunciado de esta forma en el pleno del Parlamento Vasco donde se ha debatido una iniciativa de EH Bildu con la que la Cámara ha rechazado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -con el apoyo de Elkarrekin Podemos y el PSE-, un día después de la aprobación en el Congreso de los PGE presentados por el Gobierno de Rajoy, gracias al apoyo del PNV.

El texto aprobado, con el voto negativo de PNV y PP, considera que las Cuentas del Gobierno Central suponen una "agresión" al Estado de Bienestar y un "grave perjuicio" para la ciudadanía tanto de Euskadi como del conjunto del Estado.

El portavoz del PNV ha denunciado que la intención de EH Bildu con esta iniciativa ha sido conseguir el apoyo de PSE, ya que el texto "no menciona ni Cataluña ni el 155", y "dar una paliza" al PNV llevando a la Cámara vasca un debate "en términos españoles" con el objetivo de "atizar" a los 'jeltzales'.

No obstante, ha hecho "autocrítica" afirmando que el PNV, a pesar de haberse "forzado" a no aprobar los presupuestos hasta que no se "desactivara" el 155, "no ha cumplido la palabra dada", ya que cree que en la negociación "no medimos bien nuestras fuerzas" porque la capacidad del PNV "es limitada".

"No calculamos adecuadamente, cuando nadie nos obligó a hacerlo. Los propios catalanes nos decían y nos dicen, que sigamos haciendo ese esfuerzo; no ven de ninguna manera que nuestra decisión sea una traición. Reconocemos que hemos hecho todo nuestro esfuerzo y no lo hemos conseguido", ha insistido antes de avanzar que presentarán el acuerdo "punto por punto" para que "decidamos, empezando por las pensiones, si lo que se ha alcanzado sirve o no".

Durante el debate, la parlamentaria de EH Bildu Miren Larrion ha dicho al PNV que debe "cumplir la palabra dada" y ha acusado a los 'jeltzales' de aprobar unos presupuestos "malos para España y para este país" porque "ponen a las personas en segundo lugar y fomentan el desequilibrio social". "Dijeron que votar era la mejor forma de que el 155 tenga fecha de caducidad pero hoy nos hemos levantado con un nuevo ataque contra Cataluña", ha criticado.

Por ello, se ha preguntado "qué credibilidad tiene el PNV" cuando votaron los presupuestos con el 155 en vigor apoyando políticas "que luego denuncian desde las instituciones vascas". "Está bien llevar el lazo amarillo pero es mejor no tener que llevarlo", ha dicho al PNV.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jon Hernández ha criticado que el PNV apoyara unos PGE "antisociales que perjudican a la mayoría social en Euskadi y conjunto del Estado" y tras recordar que su formación rechaza la aplicación del 155, ha preguntado al PNV si considera que la suspensión del 155 "hacía que los presupuestos del PP fueran mejores y pudieran ser apoyados".

"El PNV no ha tenido ni la dignidad de rechazarlos aunque solo fuera para cumplir su palabra", ha criticado para afirmar que los 'jeltzales' apoyan los presupuestos del PP porque "comparten modelo económico y social".

METIDOS EN UN "JARDÍN"

La parlamentaria del PSE Susana Corcuera ha rechazado el contenido de los presupuestos y ha afirmado que "cada vez que los partidos nacionalistas, tanto EH Bildu como el PNV, han condicionado una negociación presupuestaria con el artículo 155 de la Constitución española se han metido en un jardín del que han salido trasquilados".

Corcuera ha señalado que ambas formaciones "no han conseguido levantar la aplicación del 155 y sin embargo, han coincidido los dos en defender los intereses de España y de su ciudadanía, unos con la enmienda -aprobada este jueves- y otros con los PGE".

El parlamentario del PP Antón Damborenea ha señalado que tras la votación de los PGE "se ha dado la paradoja de que quienes votan en contra, en realidad están contentos de que haya presupuestos, mientras que algunos de los que ayer votaron a favor, salían del Congreso con una cara que parecía un funeral" y ha advertido de que el acuerdo alcanzado este pasado miércoles en la ponencia de Autogobierno por PNV y EH Bildu "pone en riesgo el modelo de crecimiento y estabilidad".

Asimismo, ha afirmado que entiende que "cada partido tiene sus esquizofrenias" pero le ha recordado al PNV y al PSE que acordaron con el PP los presupuestos del Gobierno Vasco. "Señora Corcuera, están gestionando desde el Gobierno Vasco unos presupuestos pactados con nosotros. ¿Por qué no les ha pactado con los 'super de izquierdas' que son supersociales pero nunca consiguen nada para la gente?. Pactan con nosotros que somos los único sociales", ha zanjado.

EL TEXTO ACORDADO

En el texto, la Cámara denuncia que las Cuentas del Estado "consolidan la desigualdad y la brecha social, no revierten las reformas que han provocado el empobrecimiento de gran parte de la población y renuncian a impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y derechos sociales, así como a un nuevo modelo económico".

Además, manifiesta la necesidad de contar con unos PGE que "corrijan drásticamente el profundo carácter antisocial" de las políticas del actual gobierno presidido por Mariano Rajoy "caracterizadas, entre muchas otras cuestiones, en la escasez de recursos para luchar contra la violencia machista, para las prestaciones de desempleo, la atención a las personas dependientes o la inexistencia de fondos para la memoria histórica".

También critican que las prestaciones del sistema público de pensiones se limite a la subida del IPC a dos años "sin que se indexe de forma automática y permanente, sin recuperar la pérdida de poder adquisitivo de años pasados, y dejando por debajo del umbral de la pobreza a miles de pensionistas".