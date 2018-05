PSE dice que, "si se excitan al extremo propuestas nacionalistas" ilegales, el nuevo Estatuto no tendrá viabilidad

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha advertido de que, si en Euskadi "se excitan al extremo propuestas nacionalistas que incurren claramente en ilegalidad", el nuevo Estatuto "no tendrá viabilidad jurídica".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Pastor ha recordado que se está en el comienzo de la discusión sobre el nuevo Estatuto y todavía no se está redactando. "Estamos fijando las bases que, después, la comisión de expertos redactará como un texto articulado y todavía queda toda esa fase más la de la vuelta al Parlamento de ese texto para que se pueda discutir y se presenten las enmiendas correspondientes", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que los socialistas han querido "plantear un horizonte con el máximo consenso posible" en la reforma estatutaria. "Para eso, hemos hecho un análisis de la situación y hemos planteado un listado de coincidencias porque nos hemos querido basar en lo que nos une. Y lo que nos une en estos primeros compases es lo social", ha apuntado.

A su juicio, en las propuestas de los diferentes partidos políticos "hay más diferencias en lo nacional, en lo identitario", y parece que "en el blindaje de los derechos sociales, que es una cosa que no está en el actual Estatuto, hay una coincidencia importante".

El dirigente del PSE-EE ha apuntado que otros no han querido poner el acento en los puntos comunes porque, mientras "el PP no se ha movido de su posición inicial de no querer hacer nada, el PNV no ha movido un ápice de su propuesta inicial tampoco". "Así como ha habido movimientos dentro de Bildu y de Podemos y de nosotros, hay dos fuerzas que están ancladas en sus posiciones iniciales", ha insistido.

En esta línea, ha reiterado que el documento de los jeltzales "se parece mucho a la del lehendakari Ibarretxe en su momento y eso establece una dificultad evidente". "Todos decimos que tenemos voluntad de consenso. Vamos a ver si esto es verdad y tampoco hay que darle mayor dramatismo porque estamos en los primeros compases de ese proceso", ha subrayado.

José Antonio Pastor ha advertido de que se sabe que, "si se excita al extremo propuestas nacionalistas que incurren claramente en ilegalidad, ese Estatuto puede ser satisfactorio en lo personal para quien lo propone, pero no tiene viabilidad jurídica".

"Y una cosa que no tiene viabilidad jurídica no es vinculante y, por lo tanto, no sirve para nada. Y hay un margen de maniobra muy amplio entre quien no se quiere mover en absoluto y quien quiere ir más allá de lo que legalmente se puede hacer. Y, después, se pueden seguir explorando caminos para modificar la legalidad", ha indicado.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Tras recordar que su partido planteó que, "para hacer algo con recorrido suficiente", habría que abordar antes una modificación constitucional "en sentido federal", ha señalado que "nadie" le siguió en esa propuesta.

"Nosotros aceptamos lo que decía el resto y entramos en la reforma, pero es evidente que hay limitaciones legales que no se pueden obviar y que, además, obviarlas significa entrar en procesos poco deseables. No tenemos más que mirar a Cataluña ahí en frente. No creo que ése sea el horizonte que está esperando la sociedad vasca", ha destacado.

En esta línea, ha explicado que, "de la misma forma que lo hacía en Plan Ibarretxe", la propuesta del PNV "habla de una sola identidad para el pueblo vasco, cuando ésta es una comunidad de una múltiple pluralidad de identidades", además de reclamar "un estado confederal que no está recogido en la Constitución española".

"Nosotros no podemos entrar en ese debate. Usted no puede decir desde un Estatuto que España pasa a ser confederal a la mañana siguiente, que vascos, catalanes, gallegos y andaluces, de repente se convierten en confederales porque lo dice el Estatuto vasco. Eso es imposible de hacer por mucho volutarismo que se le quiera poner", ha asegurado.

Por ello, ha emplazado a ser "posibilistas" y llegar "hasta donde permite la legislación vigente". "Hay recorrido y margen para hacerlo y, después, pongámonos de acuerdo para introducir los cambios legislativos necesarios a través de los procedimientos legales previstos", ha afirmado.

Pastor ha apuntado que "la legalidad no es una excusa, sino un requisito democrático". "Para que una Ley sea realmente solvente y tenga credibilidad tiene que ser legal. Si usted se olvida de la legalidad, estamos haciendo un ejercicio de irresponsabilidad política, desde luego, no útil para la ciudadanía. Nosotros queremos que sea útil", ha declarado.

El portavoz parlamentario del PSE-EE ha recordado que "ahora parece que se está intentando un documento de aproximación entre Bildu, Podemos y el PNV". "Esperaremos a verlo", ha dicho.

El acuerdo con los socialistas será "más fácil", según ha puntualizado, si se centran en plasmar en el Estatuto "un catálogo de derechos sociales y obligaciones ciudadanas que faltan" en el actual texto estatutario, pero no "si el péndulo oscila hacia la parte identitaria" porque será "mucho más complicado".

CATALUÑA

En su opinión, el caso catalán "lo ha contaminado todo" porque "ha llegado a un extremo de absurdo". "Y el candidato (Joaquim Torra), que ha sido designado a dedo por el 'Mesías Puigdemont', es el peor candidato que podía haber elegido. Es un tío de superderechas, xenófobo, racista y, además, tremendamente radical en lo nacionalista", ha indicado, para subrayar que "no aglutina ni siquiera a los independentistas".

José Antonio Pastor ha recordado que el 155 "tenía fecha de caducidad y habrá que cumplirlo". "Habrá que desactivarlo porque es la previsión legal que se estableció. Hay quien se quiere apuntar a dos huevos duros más y pide que se mantenga con carácter permanente, que se intervenga TV3 y que se hagan no sé cuántas cosas más", ha dicho. En esta línea, ha considerado que artículo 155 de la Constitución "hay que plantearlo con mesura y con rigor", si se quiere "estabilidad".