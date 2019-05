El PSOE reclama la abstención de Ciudadanos en la investidura de Sánchez para que no dependa de ERC

La campaña de las elecciones autonómicas, municipales y europeas desvirtúa el procedimiento para la investidura de Pedro Sánchez, a quien todos los partidos sitúan en Moncloa tras la victoria del 28A. Sin embargo, para seguir en la presidencia necesita, además de los votos de PSOE, Unidas Podemos y PNV, al menos la abstención de otra formación. A ERC es a quien se mira desde la noche electoral, pero el alejamiento del partido independentista por su veto a permitir que Miquel Iceta llegara la presidencia del Senado hace a los socialistas desconfiar aún más y aprovechan la competición electoral para señalar a Ciudadanos, que también podría facilitar con su abstención la gobernabilidad.

"No lo podemos asegurar", ha admitido el secretario de Organización, José Luis Ábalos, sobre la posibilidad de que ERC facilite a Sánchez seguir en Moncloa. "No puedo contestar por los demás partidos", ha agregado. En las filas socialistas consideran, no obstante, que llegado el caso los republicanos catalanes preferirían abstenerse que una repetición electoral. Gabriel Rufián, por su parte, desvinculó la designación de Iceta de la gobernabilidad y tendió la mano al PSOE a pesar de sus desavenencias.

Los socialistas han aprovechado el choque como argumento de campaña: "Las relaciones con ERC son las que son, las que parecen, no las que dice la derecha, más bien todo lo contrario". Ábalos ha aprovechado para situar a los "separatistas" con la derecha, ya que PP y Ciudadanos se abstuvieron en la designación de Iceta como senador.

"Igual que, nos gustaría mas, mucho más, que en lugar de esta hipótesis a la que nos quieren llevar, poniéndonos de modo dependiente frente a quienes no aspiran a darnos estabilidad, me gustaría más que me pusieran en la hipótesis de aquellos que dicen apostar por la estabilidad y hacer frente a los independentistas, ayudaran", ha expresado Ábalos.

El PSOE pasa así a reclamar a Albert Rivera que se abstenga "en aras de la estabilidad". "Me gustaría más confiar en la abstención de otros grupos políticos que saben perfectamente qué se juega España y hablan mucho de España y la Constitución. Yo prefiero confiar en la abstención de Ciudadanos. Que ya lo hizo en otra ocasión , votó que sí, en aras de la estabilidad", ha resumido.

"No queremos depender de los independentistas", ha reconocido. "Y los que quieren que no dependamos, deberían contribuir algo también, porque en eso coincidimos –ha proseguido Ábalos. Que lo hagan por España, por la estabilidad, por respetar los resultados electorales".

En esa misma línea se había pronunciado minutos antes la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá: “Las fuerzas constitucionalistas recuerdan a la ciudadanía que no se puede contar con las independentistas; tienen una forma perfecta para poderlo evitar que es absteniéndose como hizo el PSOE con el fin de aportar estabilidad al nuevo gobierno, al país. Es una cuestión que está en su mano y que podría ser un servicio a España”, ha expresado en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete. “Nadie duda, ni esas fuerzas, de que el nuevo Gobierno estará presidido por Pedro Sanchez”, ha dicho Celaá antes de que concluir que Pablo Casado y Albert Rivera tienen “una posibilidad de aportar estabilidad”.