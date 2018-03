El PSOE ve la subida de las pensiones "positiva pero insuficiente" y mantiene el rechazo a los presupuestos

El PSOE ve "positiva pero insuficiente" la subida de hasta el 3% de las pensiones más bajas que ha anunciado el Gobierno en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Los socialistas consideran que "no se corresponde con las demandas de millones de pensionistas", según ha expresado el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero.

Los socialistas defienden que las pensiones se vinculen con la revalorización del IPC independientemente independientemente de que puedan subirse por encima y sostienen que el Gobierno no ha accedido a esa demanda por la que han salido a la calle miles de personas.

La dirección del PSOE ha analizado las cuentas que ha presentado Cristóbal Montoro y ha mantenido su voto en contra en la primera fase así como su rechazo general dado que "no son unos presupuestos redistributivos". Escudero ha asegurado, además, que "las bases del crecimiento son las de toda la vida" mientras que el PSOE apuesta por una "modernización del tejido productivo".

El PSOE considera que es una responsabilidad del Gobierno conseguir los apoyos que aún no tiene amarrados para que salgan aprobados. Pedro Sánchez sostiene que, si no salen adelante, Mariano Rajoy debe someterse a una cuestión de confianza y que, si no la aprueba, debe convocar elecciones.

Escudero ha criticado que, con una previsión de crecimiento del 2,7%, el gasto se quede en un 1,1%, según sus cálculos. Para los socialistas, eso convierte a España en el "país más desigual" de la UE.