Pablo Casado dice que la exaltación del franquismo solo debería estar prohibida si es violenta, como la del comunismo

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha declarado este jueves que condena el franquismo pero que su exaltación "solo debería estar prohibida si es violenta". Lo que Casado no aclara es si debería ilegalizarse o no el Partido Comunista, pese a que la enmienda que presentó en el Senado como exigencia para condenar el franquismo incluía "la prohibición de cualquier Fundación o Asociación que exalte o glorifique el Comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomentan el enfrentamiento entre ciudadanos". "No creo que el Partido Comunista de España esté ahora mismo reivindicando el estalinismo", ha respondido cuando le han preguntado si propone ilegalizar el PCE en una entrevista en la Cadena SER.

Preguntado por la abstención de su partido en la votación en el Senado que condenaba "rotundamente" el franquismo y "cualquier acto de exaltación del mismo", Casado la ha justificado así: "Lo que ayer se pretendía no era cuestionar lo que ocurrió en el pasado, sino "volver a polarizar el debate". Según el líder del PP, eso es "lo que intenta el Gobierno con la exhumación del dictador".

Para Casado, la exaltación del franquismo solo debería estar prohibida si es violenta: "Si los que reivindican al franquismo exaltan la violencia, como hacen la CUP y Arran en Catalunya atacando domicilios o kale borroka, pues sí".

Al líder del PP le parece absurdo "que la exhumación de Franco sirva como cortina de humo" a otros problemas de la actualidad, y señala que por eso su partido no va "a morder los anzuelos del Gobierno". "Afortunadamente lo que pasó en España en el año 75 quedó perfectamente resuelto con la Constitución y la Transición. Es un debate que no merece ni un minuto más", ha dicho Casado.