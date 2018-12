Piden más de 3 años prisión para las jefas de la perrera de Alcalá por maltrato

Las acusaciones piden hasta 3 años y nueve meses de prisión para las dos responsables de Desratizaciones Parque, empresa concesionaria de la perrera de Alcalá de Henares, por presuntamente maltratar a perros y gatos que estaban en "un estado lamentable", con desnutrición, delgadez extrema y úlceras.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción numero 5 de Alcalá de Henares (Madrid), Ana María Gallegos Atienza, abre juicio oral contra la veterinaria Sandra M., la encargada de la empresa Raquel P. y la mercantil Desratizaciones Parque por un delito de maltrato animal por omisión.

La Fiscalía solicita 11 meses de prisión para cada una de las acusadas e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales por un período de tres años.

Justicia Animal eleva su petición a tres años y nueve meses de prisión, al acusarles de tres delitos de maltrato y no uno de maltrato continuado, mientras que el Ayuntamiento reclama año y medio de cárcel, y a Desratizaciones Parque multa de 9.000 euros.

Fue la Asociación Justicia Animal la que denunció a principios de 2016 ante el Seprona a la concesionaria de la perrera de Alcalá al asegurar que los perros y gatos estaban en un estado "lamentable", algunos con "delgadez extrema" y heridas provocadas por úlceras.

Pero la responsable de la empresa aseguró en el juzgado que todos los problemas de desnutrición, heridas y las úlceras de los perros "eran consecuencia del frío" y, aunque las instalaciones cuentan con calefacción, dijo que estaba averiada.

No obstante, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Alberto Egido, la desmintió en su testifical cuando dejó claro que la calefacción funcionaba perfectamente, por lo que señaló que si no la encendían era para ahorrar dinero, al tiempo que precisó que en muchas perreras de la región que no cuentan con calefacción jamás se han encontrado con animales en ese estado a consecuencia del frío.

Los dos veterinarios a donde fueron trasladados los animales enfermos subrayaron que "un perro por frío no tiene jamás esas heridas" y que muchos tenían "unos valores de anemia muy altos", que tienen que ver "con una desnutrición por falta de alimento".

Justicia Animal pone como ejemplo que a un perro se le mantenía con un abrigo mojado en invierno para ocultar las heridas llenas de pus que tenía, "una situación consentida y ejecutada por la encargada del centro y la veterinaria" encargada del mismo, quienes, según testigos, "llegaron a reírse cuando se les preguntaban los motivos por los que los perros se encontraban en este estado".

La abogada de Justicia Animal asegura que lo más duro fue leer los listados de entradas y salidas de los animales, con cientos fallecidos con anotaciones laterales como "llegamos y está muerto", "muere de repente" y "encontrado muerto".

Desratizaciones Parque resultó adjudicataria del servicio en un proceso de licitación impulsado en 2014 por el anterior Gobierno municipal, del PP. La firma fue la ganadora de un concurso en el que el criterio más valorado fue la oferta económica. A día de hoy, la empresa gestiona la perrera de Fuenlabrada, en Madrid.