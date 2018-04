La infanta Pilar, sobre la recuperación del Rey Juan Carlos: "Está muy bien"

La infanta Pilar de Borbón ha afirmado hoy que su hermano, el Rey Juan Carlos, se encuentra "muy bien, estupendo", y haciendo "mucha rehabilitación" para recuperarse de la operación de rodilla a la que fue sometido para sustituirle la prótesis de la rodilla derecha.

Don Juan Carlos, de 80 años, fue intervenido el pasado día 7 en un hospital madrileño y recibió el alta médica después de tres días de ingreso para continuar la recuperación en el Palacio de la Zarzuela.

"Está muy bien, estupendo, haciendo gimnasia para reponerse del todo. Mucha rehabilitación", ha manifestado la infanta Pilar en declaraciones a EFE-TV.

La duquesa de Badajoz no ha concretado si su hermano reaparecerá pronto en público. "Ése es su problema, no el mío. No lo sé", ha comentado con tono de broma.

En la operación, al Rey Juan Carlos se le cambió la prótesis artificial que se le implantó en la rodilla hace algo menos de siete años con el fin de ganar movilidad y estabilidad.