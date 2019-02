La Plataforma 'One of Us' nace este sábado con el objetivo de proteger a la familia y luchar contra el aborto

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

La Plataforma Cultural 'One of Us', cuyo manifiesto se presentará este sábado en París, nace con el objetivo de buscar la protección de la familia y de la natalidad, defender la binariedad sexual, promocionar la reproducción natural y luchar contra la aceptación social del aborto.