Rivera promete "arremangarse" para desbloquear y se reivindica como bisagra

El candidato de Cs al Gobierno, Albert Rivera, ha asegurado que no es tan importante los escaños que saque cada partido sino para qué sirven y se ha comprometido a que decidan lo que decidan los españoles, el 11N se "arremangará" para formar gobierno, en este caso con el PP, o para "desbloquear España".

A cuatro días de las elecciones, Rivera ha hecho hincapié en un desayuno informativo en que lo que más le importa es ser "actor imprescindible" más allá de los diputados que pueda conseguir Cs, refiriéndose a las encuestas, que pronostican una caída importante del partido naranja.

De esta manera, el líder de Cs vuelve a la idea de que el partido pueda ser llave o decisivo para evitar otra repetición electoral, una idea que rechazó el 28A cuando pudieron sumar con el PSOE.

En este nuevo escenario que se planteará el 10 de noviembre, ha afirmado que lo que más le importa es lo que puede hacer con los escaños que le den los españoles y, en este sentido, ha explicado que su plan A es un gobierno de PP y Ciudadanos, "que es lo deseable", pero si no consiguen la aritmética necesaria entonces pondrá de su parte para desbloquear la legislatura.

"Si no tenemos mayoría no podemos enfadarnos y no respirar, la diferencia entre Casado, Vox y yo es que yo estoy dispuesto a trabajar en el gobierno y en la oposición", ha subrayado.

Es el único candidato, ha señalado, que "a pecho descubierto" ha dicho a los españoles lo que va a hacer con sus votos: "Lo más valiente ahora mismo es arrimar el hombro y desbloquear el país".

Cree, según él, que se puede llegar a acuerdos entre distintos", abogando, si se puede, por un Ejecutivo con el PP "con tintes liberales y que no pacte con los nacionalistas".

Sobre su futuro político en el caso de que las urnas confirmen la debacle que pronostican los sondeos, Rivera ha afirmado que no entró en política "ni por un escaño ni para tener una tarjeta de visita" sino porque quiere a su país, pero, en todo caso, ha asegurado que él no será "un problema ni para España ni para Ciudadanos", sino la solución.