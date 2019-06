Sánchez quiere perfiles en sintonía con España a la cabeza de las instituciones europeas

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, acudirá a la cumbre de líderes de la UE que arranca este jueves en Bruselas con el objetivo de conseguir situar al frente de los cinco grandes puestos en las instituciones europeas a perfiles que estén "en sintonía" con las posiciones de España, aunque no sean necesariamente españoles.

El Gobierno de Sánchez aspira a colocar a españoles en cargos de dirección en las instituciones europeas y asegura contar con varios candidatos. Sin embargo, fuentes gubernamentales admiten la dificultad de lograr uno de los cinco puestos principales: las presidencias de la Comisión, Parlamento y Consejo europeos; el Alto Representante de Política Exterior y el presidente del Banco Central Europeo, los puestos de los que se hablará estrictamente en esta cumbre.

Para presidir la Comisión, España apoya "sin fisuras" al candidato de los socialdemócratas europeos, Frans Timmermans, afirman fuentes del Ejecutivo, que defienden el sistema según el cual los europeos votan en las elecciones europeas sabiendo de antemano quiénes son los candidatos de las principales familias políticas europeas (democristianos, socialdemócratas y liberales) a dirigir la Comisión.

Si el holandés se hace con la dirección del Ejecutivo comunitario, el juego de equilibrios que ha de respetar el reparto de cargos (de género, geográfico y entre familias políticas) aleja a cualquier socialista español de los demás puestos de primer nivel.

Pero con Timmermans presidiendo la Comisión, España puede aspirar a una vicepresidencia. El Gobierno no ha fijado la vista en un puesto concreto, sino que dice tener perfiles adecuados para varios, en función de distintos escenarios. Los ministros de Exteriores y de Economía, Josep Borrell y Nadia Calviño, funcionaria europea, son los candidatos naturales, aunque desde el Ejecutivo no confirman ningún nombre.

España no parece especialmente interesada en el puesto de Alto Representante, que ya ejerció Javier Solana (aunque en otro formato, aún no como vicepresidente de la Comisión). Un posible motivo, según un análisis del Real Instituto Elcano, es que desde ese puesto no se ejerce suficiente influencia en la Comisión y en las crisis graves hay que convivir con los ministros de Exteriores de los países grandes.

La imagen reforzada de España tras el fin de la crisis y los buenos resultados electorales de Sánchez le avalan para aspirar a una vicepresidencia en el nuevo Ejecutivo comunitario, según distintas fuentes, que apuntan a una cartera política de peso para un candidato como Borrell o una de contenido económico para un pérfil más técnico como el de Calviño.

La lucha contra el cambio climático, convertido en prioridad para la Unión, podría recibir una vicepresidencia específica, una tarea que interesaría a varios Estados miembros, como Países Bajos, señalan fuentes europeas consultadas por Europa Press.

MÚLTIPLES CONTACTOS

La discusión sobre el reparto de puestos centrará la cena que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrarán este jueves. Sánchez llegará a la velada habiendo tenido múltiples contactos previos en torno al mismo asunto.

El presidente español comenzará la jornada con un desayuno a las 8.00 horas con los negociadores que representan a las principales familias políticas. Sánchez y el primer ministro portugués, António Costa, hablan en nombre de los socialdemócratas; los primeros ministros de Bélgica y Países Bajos, Charles Michel y Mark Rutte, por los liberales; y los jefes de Gobierno de Croacia, Andrej Plenkovic; y Letonia, Arturs Krisjanis Karins, por los conservadores.

Tras este desayuno, Sánchez y Costa se entrevistarán a las 10.30 horas con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a mediodía participarán en la tradicional cumbre previa al Consejo de la familia socialdemócrata europea.

La agenda de Sánchez incluye también un encuentro con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y con la canciller alemana, Angela Merkel, a las 19.00 horas, justo antes de la cena.

Aunque Merkel no se ha postulado para ningún puesto, en el Gobierno no esconden que a España le agradaría que la canciller optase a cualquiera de los cuatro grandes puestos políticos en liza.

TODO ABIERTO

En La Moncloa no son capaces de aventurar si este jueves será posible alcanzar un acuerdo sobre el reparto de cargos, pero sí confían en que al menos se sentarán las bases de un futuro consenso que en todo caso debería llegar antes del 2 de julio, fecha en la que se constituye el Parlamento Europeo, que es soberano para elegir a su presidente.

Si para entonces no hay acuerdo entre los Gobiernos de la UE y las principales familias políticas del Parlamento Europeo, la elección unilateral del presidente de la Eurocámara iniciaría la dinámica de los nombramientos, imponiendo para el resto de los nombramientos unos condicionantes no pactados respecto de los equilibrios antes mentados.

España está firmemente convencida de que urge llegar a un acuerdo para los cuatro grandes puestos políticos (presidentes de la Comisión, Parlamento, Consejo y Alto Representante) mientras que la presidencia del BCE, que requiere un perfil más técnico, no corre tanta prisa, si bien este nombramiento se verá afectado por el juego de equilibrios.

De manera que si se llega a un acuerdo en esta cumbre con respecto a las presidencias de las instituciones políticas, al menos se tendrá una idea del perfil requerido para el BCE. España no aspira a su presidencia porque Luis de Guindos ya es vicepresidente, pero sí exigirá que el candidato defienda los intereses de "toda la UE" cuando tome decisiones en materia de política monetaria. La cumbre, que tratará otros asuntos además del reparto de puestos, se prolongará hasta el mediodía del viernes.