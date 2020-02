El Senado se despereza

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos (d), junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (c), y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), este martes, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en Madrid, ante el que ha negado que se oculte para no contestar por su polémico encuentro en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como sostiene el PP, al que ha retado a preguntarle concretamente por este episodio. Ábalos ha acudido a la sesión de control de la Cámara Alta, pero no para responder, como esperaba el grupo popular, a una interpelación sobre esta entrevista, que el Gobierno ha decidido que atendiera la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, hoy ausente de la sesión. EFE