El Supremo de Brasil libera el humor y la sátira política en las elecciones

La Corte Suprema de Brasil consideró hoy inconstitucional una norma aprobada en 1997, aunque suspendida en la práctica desde 2010, que prohibía el humor o la sátira política en épocas electorales, como la que el país encara actualmente.

La decisión, adoptada por unanimidad, ratifica una sentencia que el mismo Supremo dictó hace ocho años en forma cautelar y que hasta ahora no tenía el carácter definitivo que se le otorgó ahora, cuando faltan poco más de tres meses para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 7 de octubre.

La llamada Ley de Elecciones de 1997 contenía un artículo en el que expresamente se prohibían los "montajes, recursos de audio o de video" que "degraden o pongan en ridículo a un candidato, un partido o una coalición".

La norma, que creó polémicas y enfrentó resistencias en la época, estuvo en vigor hasta que en 2010 la Corte Suprema la anuló en forma cautelar.

El magistrado Alexandre de Moraes, quien actuó como instructor en el juicio concluido hoy, sostuvo que la Constitución brasileña no prevé en ningún caso la "restricción previa" de contenidos y que, quien se sienta agraviado por algún tipo de sátira, puede acudir a la Justicia para que se pronuncie sobre el caso.

"Quien no quiera exponerse al ridículo, que se quede en su casa y que no sea candidato", recomendó De Moraes, quien subrayó que no hay "una norma constitucional que limite preventivamente el contenido de debate público".

Según el magistrado Celso de Mello, decano de la corte, "el humor como causa y la risa como consecuencia constituyen elementos de descontrucción de un orden autoritario, impregnado de corrupción, cuya nocividad debe ser neutralizada por la práctica democrática" y las expresiones populares, como la jovialidad y el ingenio.