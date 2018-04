Tejerina admite que no hay "solución" para descontaminar el río Gállego de lindano y defiende que no escatima recursos

"No nos ponemos de perfil, siempre se ha estado trabajando con el Gobierno de Aragón para encontrar una solución viable. Hoy no existe debido a la complejidad técnica. No existen las técnicas necesarias para la eliminación", ha señalado Tejerina durante una interpelación de Ciudadanos en el Senado.

La titular de Agricultura ha asegurado que, de haber habido una solución posible, este desastre ecológico "estaría resuelto". Así ha reivindicado la "total disposición" del Ejecutivo a colaborar con la Chunta de Aragón y que el Gobierno "no escatima en medios ni esfuerzos" en este tema.

En su intervención, el senador de Ciudadanos, Xavier Alegre, ha destacado la gravedad de este asunto, apuntando a que es uno de los mayores en terreno europeo y en proporción es superior al del Prestige. "Se ha vertido el doble de residuos que en la costa gallega", ha explicado.

Por ello, la formación 'naranja' señala que el Gobierno es el que tiene que "capitanear" y "pagar" el proyecto para recuperar el Gállego y no limitarse a respaldar a la Chunta. "Es un desastre ecológico de España, en España y es el Gobierno de España el que tiene que asumir necesariamente ese coste de limpieza", ha recalcado Alegre.