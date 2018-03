Vara aboga por "intentar acercar posturas" sobre la prisión permanente y Monago le acusa de estar "del lado del reo"

Vara y Monago se han pronunciado de esta forma este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre la postura de la Junta de Extremadura "ante la inminente derogación de la pena de prisión permanente revisable".

Ante esta pregunta, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha aclarado, ante la formulación de la pregunta del PP, que la Junta de Extremadura "es una institución, y las instituciones no tienen postura", tras lo que ha tachado de "obscenidad" debate este tema ahora tanto en el Congreso como en la Asamblea, ya que el país está "sangrando por la herida".

"Yo creo que este debate se debe hacer para acercar posturas y no para separarlas", ha defendido Fernández Vara, quien ha abogado por esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre este asunto, y "lo demás es intentar poner a una parte de España contra la otra, y esa no es la solución", ha señalado.

Fernández Vara ha entendido que "hay mucha gente que defiende la pena permanente revisable, y pueden tener razones", mientras que "hay otros que defienden lo contrario y pueden tener razones", tras lo que ha planteado si es "tan complicado" hablarlo.

"¿Tan complicado es que pueda haber acercamientos para intentar no utilizar las grandes cuestiones de Estado unos contra otros?", ha planteado el presidente extremeño, quien ha lamentado que el PP ha llevado este debate a la Asamblea de Extremadura "para que se evidencien las grandísimas diferencias que puede haber" entre unos y otros.

Sin embargo, Fernández Vara ha señalado a Monago que en este tema hay "muchas menos" diferencias de las que él cree: "¿O es que cree que nosotros no tenemos corazón ni sentimientos?", ha preguntado el presidente extremeño, quien ha defendido que "en los momentos duros no se puede reaccionar ni desde el corazón ni desde los sentimientos", ha dicho.

CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN

En cualquier caso, el presidente extremeño ha reafirmado que está "mucho más cerca del cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos", tras lo que ha señalado que "cuando un país decide en una Constitución un sistema penitenciario rehabilitar y reinsertador, si lo quiere cambiar, tiene que cambiar la Constitución".

En ese sentido, Vara ha pedido a Monago no le "ponga frente a nadie", tras lo que se ha mostrado defensor de "la fortaleza del Derecho Penal para perseguir los delitos", así como el "cumplimiento íntegro de las penas en determinados delitos, como se hizo en los delitos de terrorismo", pero ha apuntado que "en estas materias no se puede legislar y no se debe legislar en caliente".

El presidente extremeño ha considerado que "hay que hablar y hay que intentar acercar posturas", ha aseverado.

MONAGO

En la formulación de su pregunta, el presidente del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Monago, ha mostrado su "impresión" de que el presidente extremeño estaba en este asunto "más del lado del reo que de las víctimas".

Monago ha considerado que los españoles "consiguieron una conquista social" con la prisión permanente revisable, "sin complejos", tras lo que ha recordado que en España solo hay una persona condenada con esta pena, frente a 1.611 personas en Italia o 1.883 en Alemania, ha dicho.

"Si hay solo un condenado en España, ¿por qué el PSOE ha montado la que ha montado con este tema?", ha preguntado el dirigente del PP extremeño, quien ha aseverado que los socialistas "son los que han dividido a los españoles queriendo derogar esta pena, que solo afecta a una persona", ha dicho.

En ese sentido, Monago ha destacado la necesidad de contar con "instrumentos que defienden a la sociedad frente a quienes, teniendo la oportunidad de reinsertarse, no cogen ese billete de salida de los centros penitenciarios", ya que así los ciudadanos podrán dormir "más tranquilos".

TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS HURDES

Por otra parte, y ante una pregunta de Ciudadanos sobre las medidas a tomar por la Junta de Extremadura para el transporte escolar a Caminomorisco y zonas limítrofes, Fernández Vara ha señalado que "había un problema y se ha resuelto".

En su turno de formulación de la pregunta, la portavoz de Ciudadanos, Victoria Domínguez, ha lamentado que la Junta de Extremadura "no ha tomado cartas en el asunto y resuelto los gravísimos problemas del transporte escolar en la zona de las Hurdes, hasta que se ha visto en los medios y en las redes sociales que los alumnos iban a clase en autobús con los paraguas abiertos porque tenían goteras".

Domínguez ha recriminado al presidente extremeño la "falta de respuesta" de la Consejería de Educación a unas incidencias que vienen siendo denunciadas por la Ampa del IES Caminomorisco desde hace dos años y de la que "las goteras en los autobuses ha sido la gota que ha colmado el vaso".

Ante esta pregunta, el presidente de la Junta de Extremadura ha explicado que tras las quejas, se cambió el autobús que transportaba a los escolares, y "como eso no ha resuelto el problema, pues se ha suspendido temporalmente la adjudicación del concurso".

Vara ha recordado que "esto no son adjudicaciones a dedo", sino que las empresas que realizan las rutas de transporte escolar "han ganado un concurso público", tras lo que ha señalado que "se van resolviendo las incidencias conforme se va pudiendo" y ha instado a la portavoz de Ciudadanos a "no desacreditar el transporte".

Y es que, según ha dicho, "no se puede equiparar a que no haya autobús, a que el autobús tenga problemas", ha concluido el presidente extremeño.