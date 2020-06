Zapatero subraya que la ley del matrimonio igualitario ha justificado su vida

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero considera que la ley del matrimonio igualitario es la decisión política de la que más orgulloso se siente y la que más felicidad le ha aportado: "Yo ya he justificado mi vida entera con una ley como ésta", ha destacado.

"El matrimonio homosexual lo hicimos por defender el amor (...), es una de las cosas que mejor hace a este país", ha subrayado este martes en el acto institucional de conmemoración de los 15 años de la aprobación de la ley que modificaba el Código Civil para que las personas en España se pudieran casar con otras de su mismo sexo.

"Nunca soñé que tendría momentos de tan íntima satisfacción", ha confesado, si bien ha asegurado que esta ley fue una realidad gracias a la lucha del colectivo LGTBI y del movimiento feminista y se ha felicitado por la gran alianza social que concitó.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado la "valentía" del Gobierno socialista que conquistó este cambio en 2005 y ha reconocido "el esfuerzo de tantas personas anónimas que han dado lo mejor de sus vidas" por luchar por estos derechos, su perseverancia y su coraje.

Montero ha reconocido que "todavía hay derechos por conquistar" y que hay que seguir legislando para garantizar los "derechos materiales" de las personas del colectivo LGTBI.

"Los reaccionarios siempre nos dicen que no se puede, pero vuestro ejemplo", ha dicho a Rodríguez Zapatero, es el ejemplo del 'sí se puede'. Es importante no olvidarlo, incluso en los momentos más difíciles, cuando las fuerzas decaigan. (...) Nosotros no vamos a retroceder, el Gobierno no va a permitir que haya un retroceso de derechos", ha aseverado la ministra.

El expresidente ha recordado las presiones que recibió su Gobierno para no aprobar esta legislación, especialmente por denominar matrimonio a la unión de personas del mismo sexo y también por permitirles la adopción: "Descubrimos muchas cosas, la cantidad de obispos que había en España cuando se manifestaron" en contra.

Rodríguez Zapatero era consciente el 30 de junio de 2005 de que vivía un día histórico, cuando se certificó que el amor homosexual era "un amor como cualquier otro", y lo considera el momento de mayor alegría social que vivió durante sus mandatos: "Dice mucho del carácter de un país que llega a emocionarse y a alegrarse de los derechos de una minoría de forma colectiva".

"Estoy muy feliz de haber contribuido a la felicidad de la gente, porque de eso se trataba. (...) Las mujeres lesbianas fueron muy importantes en esta conquista de las libertades", ha rememorado Marisa Castro, la diputada que defendió por primera vez este proyecto de ley en el hemiciclo.

La directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, ha reconocido que ésta fue la lucha más importante de su vida (cuando la ley se aprobó, era la presidenta de la FELGTB) porque contribuyó a la igualdad y a impulsar una "España luminosa" que hizo suya esta lucha.

Especial recuerdo ha habido para la figura de Pedro Zerolo, una "leyenda y un héroe", pero Rodríguez Zapatero ha insistido en que hubo "otros Zerolos y Zerolas", como Beatriz Gimeno o Boti G. Rodrigo y ha resaltado el coraje del colectivo LGTBI.

El expresidente ha asegurado que las mejores leyes son aquellas que disfrutan y benefician incluso a quienes estuvieron en contra de ellas y ha contado que la derecha le reconoció en varias ocasiones que se equivocó al no apoyarlo y que pasó "un gran rato" cuando vio al expresidente Mariano Rajoy en una boda gay.

El exmandatario ha pedido al Gobierno actual que lidere una alianza internacional para lograr abolir las discriminaciones que padece el colectivo LGTBI aún en el mundo y defender la diversidad y a la ministra Montero "fortaleza" para "aguantar" las presiones que tendrá que afrontar para hacer avanzar la igualdad.

"Estamos haciendo las mejores páginas de la historia de nuestro país", ha apuntado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo: "Esto es un suma y sigue, el sueño tiene que seguir construyéndose y traduciéndose en realidad. (...) Toca completar los derechos de un colectivo que ni puede ni debe contentarse con soñar con la utopía ".

En el acto institucional de conmemoración de los 15 años de la ley del matrimonio igualitario han estado presentes el vicepresidente Pablo Iglesias, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la embajadora de Costa Rica en España, último país que ha aprobado el matrimonio igualitario.