Alcalde Sevilla ve "inaceptable" citar a su esposa en Faffe: "Supera las líneas rojas y se pierde la ética" en política

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha considerado "inaceptable" la petición de comparecencia de su esposa, María del Carmen Ibanco, que fue trabajadora de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), en la en la comisión de investigación sobre la extinta fundación y ha pedido a los grupos que lo han apoyado que reflexionen sobre si puede aportar algo importante para "la investigación que dicen que está haciendo esa comisión", ya que entiende que traspasar determinadas "líneas rojas" hace que se pierda la "ética, que debería ser fundamental en política" .

El nombre de Ibanco se encuentra en el listado de nuevas comparecencias aprobabas por la comisión de investigación sobre la extinta Faffe, junto a otros como el de secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la exconsejera de Hacienda y actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un listado que ha contado con los votos de PP-A, Ciudadanos, Vox y Adelante Andalucía, mientras que el PSOE-A no lo ha apoyado.

A preguntas de los periodistas, tras la firma de un convenio con sindicatos y empresarios por la igualdad, Espadas ha dejado claro que es "inaceptable" y advierte de que, "cuando en política se superan determinadas líneas rojas, creo que se pierde la ética, que es un elemento fundamental para moverse en sociedad y que desde luego debería ser una pauta fundamental en política".

Por todo ello, espera que los grupos que han apoyado ese listado de personas "reflexionen sobre si es o no procedente y si significa que es algo importante para la investigación que dicen que está haciendo esa comisión". "Me parece absolutamente inaceptable entrar en ese tipo de planteamientos, sobre todo cuando se rebasan esas líneas rojas, lo que en política no debería ocurrir en ningún caso", sentencia.