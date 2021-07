Aragonès e Illa chocan por la conferencia de presidentes prevista para julio

Barcelona, 21 jul (EFE).- El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el jefe de la oposición, el socialista Salvador Illa, han chocado por la negativa del primero a asistir a la conferencia de presidentes prevista para el próximo 30 de julio en Salamanca.

Durante la sesión de control al Govern de este miércoles en el Parlament, el president ha insistido en que no prevé acudir a la mencionada cita porque prefiere priorizar los espacios de negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat.

Además, ha cuestionado la utilidad de la conferencia de presidentes que se celebrará a finales de mes porque, ha destacado, aún no hay convocatoria oficial ni orden del día, ni tampoco ha habido trabajos previos de preparación.

"En los órganos multilaterales, si se va a trabajar y si se va con capacidad de codecisión, estaremos; si se va a hacer una foto, la verdad es que tenemos mucho trabajo que hacer", ha resuelto Aragonès.

Tras esa afirmación, Illa ha replicado: "Es una falta de respeto, lo que acaba de decir, hacia el resto de miembros de otras comunidades autónomas que asisten a este órgano de cogobernanza. No sé qué va a hacer usted ahí, pero le aseguro que quienes van, van a trabajar".

El líder del PSC en la cámara catalana ha recordado que cuando él era ministro de Sanidad participó en varias reuniones de ese tipo a las que asistió el expresidente Quim Torra.

"No nos hacíamos ninguna foto, luchábamos contra la pandemia", ha espetado.

Illa ha reprochado a Aragonès que se "quede quieto" mientras la sociedad avanza y le ha reclamado que "esté presente en nombre de todos los catalanes allí donde haya que defender los intereses de todos los catalanes".

"Si a nueve días no hay orden del día, no nos han llamado a ningún trabajo previo y no sabemos qué documentación habrá, ¿qué vamos a hacer? Se puede ir a hacer un acto institucional y puede tener su valor, no digo que no, pero creo que nosotros tenemos otras prioridades", ha explicado.

Y ha sentenciado: "Si los mecanismos son de codecisión y se va a trabajar (...) allí estaremos".

También durante la sesión de control de este miércoles, el portavoz parlamentario de los comunes, David Cid, ha afeado a Aragonès que al hablar sobre el trabajo hecho en el incendio del pasado fin de semana en el Cap de Creus, en Girona, no agradeciera la ayuda del Gobierno.

Al tomar la palabra, el presidente catalán ha asegurado que el Govern "agradece" el apoyo de los once medios aéreos aportados por el Estado a través del Ministerio de Transición Ecológica.