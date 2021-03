Bárcenas: La sentencia de la caja b acreditará que los papeles son "ciertos"

Madrid, 17 mar (EFE).- El extesorero del PP Luis Bárcenas se ha mostrado convencido con que la sentencia sobre la caja b del PP acreditará que sus famosos "papeles" son "ciertos" y, respecto a la responsabilidad de esa contabilidad opaca, ha dicho que "no entra en la cabeza de nadie que alguien de un partido pueda autónomamente crear una estructura de esas características sin el control de nadie".

Así lo ha expuesto Bárcenas durante su comparecencia en la comisión del caso Kitchen, ante la que se ha acogido a no declarar sobre esa causa para no perjudicar la parte que está secreta, si bien ha dado algún detalle y también ha respondido a preguntas de los portavoces sobre la caja b y su dinero en Suiza.

A preguntas de Pablo Echenique (Unidas Podemos), ha corroborado que el abogado Javier Iglesias, al que siempre define como un emisario del PP, le prometió estando en prisión provisional que, si hablaba de la financiación del partido, su mujer iría a la cárcel y, si callaba, el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón sería destituido en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones y a él se le archivaría la causa "por nulidad".

También ha considerado que el tribunal que le está juzgando por la caja b del PP "va a dejar acreditado que los papeles son ciertos" y ha precisado que no son los papeles de Bárcenas, "son los papeles del partido popular". "En unos meses vamos a saber", ha pronosticado.

Sobre si fue el ex secretario general del PP Francisco Álvarez-Cascos el que montó la caja b, ha precisado que lo que él ha dicho en el juicio es que fue su superior Álvaro Lapuerta, ya fallecido, el que se lo indicó.

La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha desvelado también que en su visita a prisión al excomisario José Villarejo este le aseguró que detrás de las cuentas de Bárcenas en Suiza estaba el ex secretario general Javier Arenas.

"Ya he declarado en Época I (Gürtel) y siempre he dicho lo mismo: que ese dinero es exclusivamente mío, que no hay nadie más detrás de esas cuentas", tampoco el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha sentenciado Bárcenas, que ha señalado en varias ocasiones que está en prisión por haber cometido delitos fiscales y que eso no tiene nada que ver con el PP ni con delitos de corrupción política.

El extesorero también ha revelado que compartió un café con Villarejo en un restaurante al poco de estallar el caso Gürtel en 2009.

Según ha relatado, estaba allí comiendo cuando vio que entraba en el establecimiento un alto cargo de la Policía, al que ha dicho que se acercó para recriminarle su "sectarismo" y que todos se acabaron sentando juntos a los postres.