Casado cree que el Gobierno no toma más medidas para no perjudicar al PSC

Barcelona, 26 ene (EFE).- El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de no tomar medidas "para no perjudicar electoralmente una campaña” y ha pedido adoptar ya “medidas eficaces y rápidas para salvaguardar la salud de todos los españoles”: “No se puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas”, ha resumido.

Casado ha acudido esta mañana a la Nau Gaudí de Mataró (Barcelona), una visita sobre la que no se había informado previamente a los periodistas y tras la cual ha grabado en vídeo unas declaraciones remitidas a la prensa por el PP.

“No se puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas”, ha censurado Casado, quien ha tildado a Salvador Illa de “peor ministro de Sanidad de Europa” -ahora candidato del PSC al 14F- y por ello ha sostenido que los catalanes “no merecen” como eventual presidente de la Generalitat a “un perfil con una gestión tan negativa a sus espaldas”.

Ha calificado de “irresponsables” al propio Illa y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes a su juicio han generado una “situación insoportable” en la que “la vacunación está bloqueada, los hospitales colapsados, la pandemia desbocada y el paro es demasiado elevado”.

“No se puede estar más pendiente de salvar votos que de salvar vidas. No se puede estar no tomando medidas para no perjudicar electoralmente una campaña, que debería ser lo de menos”, ha proseguido el líder del PP.

Ha apuntado que el día que se anunció la candidatura de Illa en España la incidencia de contagios era de 260 por cada 100.000 habitantes, mientras ahora es de unos 900 por cada 1000.000 habitantes”.

“Y Europa está diciendo que hay que cerrar localidades con una incidencia de 500 casos. Por ello pido responsabilidad”, ha añadido.

Casado ha dicho que “los catalanes no quieren ver en riesgo su salud por una estrategia electoralista” y ha pedido “que vuelva la cordura y la responsabilidad” al frente de Sanidad una vez que Illa deje de ser ministro.

“Sea quien sea, a poco que haga, lo hará mejor”, ha afirmado.