Chivite insiste en que no le "temblará la mano" para adoptar restricciones si repuntan los casos de Covid

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha insistido en que no le "temblará la mano" para adoptar nuevas restricciones frente al Covid-19 si se produce un repunte de casos.

La jefa del Ejecutivo ha señalado, en una entrevista con Navarra Televisión, que "esto no ha terminado, hay esperanza pero vamos a tener que vivir con las medidas y el Covid durante meses". "Esperemos que no llegue esa tercera ola, pero no tendríamos ningún problema en tomar medidas más restrictivas. No nos va a temblar la mano", ha subrayado.

María Chivite ha señalado que la vacunación puede representar "el principio del fin, pero todavía es el principio y esto todavía no ha terminado". Además, ha asegurado que se vacunará frente al Covid-19 cuando le corresponda.

Sobre la situación en la que pueda quedar la Comunidad foral ante la crisis del coronavirus, Chivite ha señalado que "quizás sea necesaria la prórroga de los ERTE en algunos sectores hasta junio" y también ha apuntado a la posibilidad de que "para el primer trimestre del año que viene podamos tener cerrado un borrador sobre el plan de empleo".

Además ha destacado la fortaleza empresarial de Navarra y sus "ganas de hacer cosas". "Tenemos que mejorar todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, con el tren", ha añadido. También ha mencionado la automoción y ha adelantado que "podemos tener buenas noticias sobre Volkswagen Navarra en el primer trimestre del año que viene". "Lo deseable sería contar con la fabricación del coche eléctrico", ha apuntado.

En otro orden de cosas y en el ámbito político, María Chivite ha destacado que EH Bildu "sabe perfectamente que mientras yo sea presidenta del Gobierno de Navarra la república vasca no va a existir en nuestra Comunidad". No obstante, ha defendido el diálogo con la formación abertzale, del mismo modo que se ha referido al acuerdo con Navarra Suma para los Presupuestos de Pamplona. "El Partido Socialista ha dicho que allá donde esté facilitará la aprobación de los presupuestos y lo hacemos porque miramos la necesidad de la gente. Ofrecemos apoyo porque pedimos apoyo. Entendemos el contexto de necesidad, independientemente de quién esté gobernando. Eso es coherencia", ha asegurado.

Respecto al voto contrario de Navarra Suma a los Presupuestos de la Comunidad, Chivite ha lamentado que no haya habido unanimidad en la votación. "Navarra Suma estaba dispuesto a abstenerse sin ver los Presupuestos. Lo único que pusieron sobre la mesa fue un veto a otro partido político. Nosotros como Gobierno ya les dijimos que no íbamos a aceptar vetos. ¿Si las medidas son buenas por qué no las vamos a apoyar? ¿Por qué no es posible la unanimidad en los Presupuestos? Estamos en un momento excepcional y la ciudadanía navarra lo hubiese deseado", ha planteado.

Por otro lado, sobre la situación del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi, la jefa del Ejecutivo ha señalado que, en caso de que pase a ser investigado por el Tribunal Supremo por el caso Davalor, lo que supondría su dimisión, será Geroa Bai quien decida al sustituto, pero ha señalado que actualmente Ayerdi "está en su trabajo y si le llega la notificación, sabe qué hacer".