Cospedal pidió a Villarejo frenar las investigaciones sobre los papeles de Bárcenas: “La libretita... sería mejor poderla parar”

La secretaria general del PP entre 2008 y 2018, María Dolores de Cospedal, afirmó en una conversación con el comisario Villarejo en 2013 que “sería mejor” poder “parar” la publicación en los medios de comunicación de la “libretita” de Luis Bárcenas, según ha revelado este lunes El País, en referencia a los conocidos como 'papeles de Bárcenas' en los que se acreditaba la existencia de una caja B en el partido. La conversación se produjo el 20 de enero de 2013, después de la primera publicación el 18 de enero en El Mundo de la existencia de sobresueldos en negro durante años en la formación conservadora.

En el diálogo, que grabó el comisario Villarejo, la entonces secretaria general del PP —partido que en ese momento estaba en el Gobierno— intenta conocer quién figura en la documentación de Bárcenas como receptor de sobresueldos, averiguar quién lo está filtrando e intentar frenar su publicación. Las grabaciones estaban en la vivienda del comisario y fueron requisadas por orden judicial dentro de la Operación Tándem.

Cospedal pregunta a José Manuel Villarejo si cree que van a publicar la “libretita” y afirma que “[Eduardo] Inda se lo va contando a quien lo quiere oír”, según los audios publicados por El País este lunes. “Pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Que va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas”, señala el comisario. Ambos coinciden en que lo mejor es que Villarejo intente anticiparse a lo que pueda ocurrir: “En la medida de lo posible intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema”, incide.

La secretaria general del PP dice, al final de ese diálogo del 20 de enero, que “la libretita... sería mejor poderlo parar”. “Eso es. No, no, no te preocupes, que yo voy a estar al loro”, replica Villarejo. Y continúa:

— (Villarejo) Y ahora, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de... a este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh?

— (Cospedal) No, no, yo lo tengo más claro que el agua. No tengo la menor duda.

— (Villarejo) Todo lo que sea ponerle ahora mismo paños calientes es un error, ¿eh?

— (Cospedal) Yo no tengo la menor duda.

El temor de María Dolores de Cospedal se cumple poco más de una semana después de esa conversación. El 31 de enero de 2013 se publican en El País los manuscritos donde el extesorero del PP registró una contabilidad paralela entre 1990 y 2009, con el detalle de las cantidades periódicas que los dirigentes del partido recibieron como sobresueldo.

Cambiar párrafos en los informes policiales

La Audiencia Nacional abrió una pieza separada del caso Gürtel para investigar el caso. Cospedal vuelve a hablar con Villarejo cuando la policía, por encargo del juez, empieza a elaborar informes sobre los documentos de Bárcenas, según el audio del 26 de abril de 2013 que publica El País. Ambos hablan de cambiar párrafos de los informes que salen del Ministerio del Interior hacia la Audiencia Nacional.

El responsable policial de las investigaciones Gürtel y caja B era el inspector jefe Manuel Morocho. Morocho dijo en junio de 2021 al magistrado que instruye Kitchen que hubo mandos policiales que intentaron sabotear su trabajo durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, el político al que Morocho señaló al frente de los intentos por apartarle de la investigación. El inspector relató, además, cómo el comisario José Luis Olivera, antiguo jefe de la UDEF, se convirtió en un agente doble a favor de los investigados.

Se quedó a solas José Luis [Olivera] con este hombre [Morocho], comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente

Ambos son mencionados en el diálogo entre Cospedal y Villarejo, que cuenta que acudió con su “amigo José Luis [Olivera] a tomar una copa y a cenar con el Morocho de los cojones”. “Y luego se quedó a solas José Luis con este hombre, comiéndole el tarro porque en el informe iba hasta el nombre del presidente, no sé si lo sabes”, le explica a Cospedal.