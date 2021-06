Los audios de la declaración del policía que investigó la 'caja B': "Se me conminó a que no pusiera el nombre de Rajoy"

Manuel Morocho, el policía encargado de la investigación del caja B del PP, acudió el martes a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso 'Kitchen' y situó al frente de esta operación al entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Este jueves, la Cadena SER ha desvelado varios audios con el contenido de esa declaración.

En ellos, el inspector asegura que el Partido Popular maniobró para que no incluyera en sus informes sobre la financiación irregular de la formación ningún nombre de responsables políticos y, en concreto, del presidente del Gobierno en ese momento, Mariano Rajoy.

"Se me conminó a que no pusiera el nombre de Rajoy"

"A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsables políticos, concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención", dice Morocho en los audios que ha difundido la cadena.

En los audios, el inspector revela además cómo su superior, el por entonces jefe de la UDEF José Luis Olivera, le llegó a ofrecer un puesto en una embajada en el extranjero para apartarlo de la investigación, con sueldos de "seis mil euros al mes". "Yo le digo que, bueno, que estamos con mucho trabajo, con las comisiones rogatorias de Suiza, y que no voy a ir", cuenta Morocho.

Olivera: "¿Dónde quieres irte, a una embajada, a cuál, a Pekín"

Los audios también revelan lo que ya contó este diario tras la declaración del martes. Cuando el inspector jefe Morocho, que sigue trabajando en una segunda derivada de la caja B, aseguró ante el juez que a pesar de que sus jefes le habían impedido nombrar a responsables políticos en el informe sobre los sobresueldos, él logró incluirlos en un anexo, el juez, atónito, le responde: "Me deja usted un panorama desolador".