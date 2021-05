Elvira Rodríguez exige a Sánchez un plan de presente para España y no su "performance" al 2050 que "solo busca distraer"

Ve "muy chocante" que el presidente ofrezca un diálogo nacional sobre el 2050 cuando ha obviado al PP y CCAA en el plan de reconstrucción.

Avisa que derogar la reforma laboral "va en contra de lo que pide Europa" y que los fondos europeos tienen condicionalidad reformista

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, un "proyecto político de presente y medio plazo que resuelva los problemas diarios de los españoles" y le ha echado en cara que esté centrado en un 'plan para el 2050'. A su entender, el acto de presentación de ese informe el pasado jueves fue "una performance" a la que el Partido Popular debe dedicar el "tiempo justo" porque "solo busca distraer".

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha admitido que "todo el mundo tiene que tener prospectiva" y "mirar a corto, medio y largo plazo", pero ha resaltado que es "absurdo" una presentación con "tanta parafernalia" para hablar de la España de dentro de 30 años.

Es más, la responsable de Economía del PP ha criticado que Sánchez ahora ofrezca diálogo cuando no ha buscado ese consenso en el plan de reconstrucción ni con el PP ni con las comunidades autónomas. Por eso, ha afirmado que le resultó "muy chocante" que plantee ese trabajo conjunto con un plan que "no es lo más urgente" que hay que afrontar en este momento dados los "gravísimos problemas que tiene España ahora".

"MUY CARGADO IDEOLÓGICAMENTE"

"Me pareció una performance muy bien montada", ha asegurado Rodríguez, quien ha añadido que "por la terminología, por el lenguaje y por las cosas a las que dicen que hay que tender, ya se ve que está muy cargado ideológicamente". "Es muy bonito decir que queremos ser de los países más felices del mundo", ha ironizado.

La dirigente del PP ha señalado que su partido debe dedicar "el tiempo justo" a ese plan 2050 y ocuparse en el Congreso de la España "real" y de cuestiones como la vigilancia de los 140.000 millones que va a recibir España, o el control de los Presupuestos. "La secretaria de Estado de Presupuestos no ha pasado nunca por la Comisión para rendir cuentas de las ejecuciones trimestrales", se ha quejado.

En este sentido, la exministra de Medio Ambiente ha subrayado que el Partido Popular no deben permitir que el Gobierno les "distraiga". "Si nos distraen conseguirán su objetivo y este plan tiene el objetivo de distracción", ha apostillado.

"QUIEREN SUBIR MUCHO LOS IMPUESTOS"

Aunque no ha querido entrar a valorar las propuestas que recoge ese plan, que está leyendo y cree que puede "tener una parte de interés", ha indicado que hay propuestas que van en la línea del plan de reconstrucción, con subidas impositivas. "Quieren subir mucho los impuestos".

También ha criticado que se plantee "un mundo sin coches" cuando "la industria del automóvil es el 12% del PIB de España y genera muchísimos puestos de trabajo". Ante la recomendación de comer menos carne por ser "más saludable", ha recordado que no se puede apostar por la desaparición de la "ganadería española de primer nivel". "Lo que pasa es que no ponen alternativas", ha criticado.

La responsable económica del PP ha insistido en que el PP no debe detenerse en estudiar a fondo ese plan. "No sé si lo que quieren es que no pensemos en lo que está pasando en el presente o son tan irresponsables en relación con las obligaciones que tienen que se dedican a estas cosas en vez de dedicarse a otras", ha apostillado.

LA DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL, "UN MANTRA POLÍTICO"

Ante las declaraciones de la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díez, apostando por derogar la reforma laboral, ha advertido que esa línea de actuación "va radicalmente en contra de lo que pide Europea" a España.". "La vicepresidenta Díaz está entre comillas muy sindicalizada", ha afirmado, para añadir que sus declaraciones en el Pleno del Congreso le salieron "de dentro".

Rodríguez ha subrayado que el "camino" que ha marcado Bruselas pasa por "seguir dando flexibilidad al mercado laboral". "Se habla mucho de resiliencia y la resiliencia es adaptabilidad y flexibilidad, es decir, ser capaz de adaptarse con el menor daño posible cuando viene una crisis", ha manifestado.

Tras asegurar que la derogación de la reforma laboral del PP "se ha convertido en un mantra político", ha señalado que Europa pide que España resuelva "los problemas que tiene el mercado laboral español porque no puede seguir teniendo un 16% de tasa de desempleo cuando la media europea es del 8%". Y eso, ha reiterado, para por "seguir flexibilizando".

"Mientras no arreglemos ese problema estructural para España no vamos a poder crecer bien. Y no se va a poder conseguir todo eso de ser feliz y del bienestar subjetivo de los españoles que dice el Gobierno porque si la gente no tiene futuro, realmente se siente desgraciada", ha aseverado.

Elvira Rodríguez ha señalado que Europa da 140.000 millones a España de fondos europeos que tendrán "condicionalidad reformista". "Y si no se hacen los deberes, aquí tenemos los españoles un problema grave", ha avisado.

Aunque ha recordado que Podemos incluyó en su acuerdo de gobierno con el PSOE esa derogación de la reforma laboral, ha subrayado que las "circunstancias han cambiado mucho" tras la pandemia y Europa reclama seguir "flexibilizando". Y en el plan de recuperación remitido a Bruselas no se habla de derogación sino de modernización, sin dar más detalles, según ha apostillado.