Nueve exposiciones imprescindibles para esta primavera en Madrid: interactivas, de fotografía, experimentales y con historia

La llegada del buen tiempo no es únicamente sinónimo de planes al aire libre, también marca el inicio de una nueva temporada cultural repleta de actividades en las principales galerías y museos de la ciudad. Desde principios de mayo, han aterrizado en Madrid varias exposiciones que prometen petarlo durante los próximos meses como la de Notre-Dame en CentroCentro o la de Antonio Palacios en la Real Casa de Correos.

Hay de todo tipo y para todos los públicos: fotográficas, de arte, para visitar en familia o interactivas. Además, muchas de ellas son gratuitas, por lo que no es necesariamente obligatorio rascarse el bolsillo para disfrutar de una buena exposición.

Como de costumbre, la oferta es amplia y puede resultar difícil escoger entre tanto. Por ello, para facilitar la elección, en Hoy Se Sale recopilamos las mejores muestras que recorrerán los museos, galerías, salas y otros espacios menos convencionales de la capital durante los próximos meses. Estas son las nueve exposiciones imprescindibles para esta primavera en Madrid:

Antonio Palacios, el arquitecto del Metro de Madrid

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento del arquitecto, la ciudad se ha llenado de todo tipo de homenajes en honor a Antonio Palacios y, como no podía ser de otra forma, también tendrá su propia exposición. Es innegable que el Metro de Madrid lleva el sello de Palacios y la nueva muestra que alberga la Real Casa de Correos propone una retrospectiva de su obra en el suburbano madrileño.

Este espacio de la Puerta del Sol alberga hasta el 30 de junio la exposición Antonio Palacios. El arquitecto de Metro, en la que se podrán ver desde sus primeros planos de 1917 hasta sus últimos trabajos. A través de 200 piezas de material gráfico y audiovisual de gran formato, que incluyen maquetas y planos, los visitantes podrán saber más sobre el trabajo que Antonio Palacios llevó a cabo en el subsuelo de Madrid.

La muestra profunfiza en su faceta como creador de los primeros tramos del suburbano y de sus edificios industriales como la Nave de Motores de Pacífico y las subestaciones eléctricas de las calles de Castelló y Olid. Más de 300 metros cuadrados de exposición que albergan la historia del Metro de Madrid desde sus inicios hasta la creación de las cuatro líneas 1, 2, 3 y 4, las originales de la red. Además, cuenta con elementos únicos como la reproducción histórica de la Puerta del Sol en 1936 y el templete del ascensor de Gran Vía.

Dónde: Plaza Puerta del Sol, 7 (Metro Sol, L1, L2 y L3)

Plaza Puerta del Sol, 7 (Metro Sol, L1, L2 y L3) Cuándo: Hasta el 30 de junio

Hasta el 30 de junio Cuánto: Gratis

Notre-Dame y el resurgimiento de sus cenizas

El 15 de abril de 2019, un desafortunado fuego originado en el tejado de Notre-Dame fulminó 850 años de historia. El incendio ocasionó daños considerables en la catedral, tanto la aguja como la cubierta se derrumbaron y las 400 toneladas de plomo que albergaba el techo la contaminaron por completo, convirtiendo el edificio en un espacio inaccesible.

El próximo mes de diciembre, después de cinco años de arduo trabajo, Notre-Dame resurgirá de sus cenizas y volverá a abrir al público. No existe mejor homenaje para celebrar el inicio de esta nueva etapa que recopilar los más de ocho siglos de su historia para contarla al mundo. Este es el propósito que persigue Notre-Dame de París. La exposición aumentada, la nueva muestra que acoge CentroCentro y que acercará a la capital todos los secretos del emblemático edificio.

La exposición propone un recorrido completo por su historia, que va desde la colocación de la primera piedra en el año 1163, hasta la restauración en curso de la catedral, pasando por la fastuosa boda del rey Enrique IV, la coronación de Napoleón o la construcción de su icónica aguja, trágicamente destruida por el incendio de 2019.

Los visitantes podrán descubrir en detalle su proceso de construcción, las personalidades que pasaron por la catedral o su presencia en la literatura y la cultura popular con una particularidad: la realidad aumentada les sumergirá en un impresionante viaje interactivo. A través de tablets, el público podrá escanear diferentes templetes ubicados en las salas que les redirigirán a escenarios en 3D con los que podrán interactuar, tomar fotos y hasta sumergirse en una búsqueda del tesoro.

Dónde: Plaza de Cibeles, 1 (Metro Banco de España, L2)

Plaza de Cibeles, 1 (Metro Banco de España, L2) Cuándo: Del 25 de abril al 14 de julio

Del 25 de abril al 14 de julio Cuánto: Entrada general 3€

Entrada general 3€ Más información y venta de entradas

Fotografías en movimiento

Cada primavera, Madrid se convierte en una cita de referencia para el mundo de las artes visuales y la fotografía gracias a PHotoESPAÑA. La nueva edición, ya inaugurada, traerá a la capital durante los próximos meses 84 exposiciones de la mano de 293 fotógrafos y artistas visuales.

La edición de 2024 se presenta bajo el lema Perpetuum mobile, con el movimiento como eje central. Desde el dinamismo del medio fotográfico al de los creadores en el desarrollo de su trabajo, pasando por la representación del movimiento en los cambios colectivos, históricos o sociales.

Perpetuum mobile, además de ser el lema de la edición, da nombre a la exposición colectiva que acogerá el Círculo de Bellas Artes con el trabajo de 27 fotógrafas y fotógrafos españoles formados en el cambio de paradigma analógico/digital y consagrados en las primeras décadas del siglo XXI.

La exposición propone una estructura abierta, una suerte de jardín de especies, que ilustra ese ensanchamiento de los límites de la creación fotográfica y las incesantes mutaciones que han ido transformando a lo largo de casi dos siglos el estatuto fundacional del medio: la mímesis de la realidad.

Dónde: Calle de Alcalá, 42 (Metro Banco de España, L2)

Calle de Alcalá, 42 (Metro Banco de España, L2) Cuándo: Del 29 de mayo al 1 de septiembre

Del 29 de mayo al 1 de septiembre Cuánto: 5,50 euros

5,50 euros Más información y venta de entradas

De los pergaminos a Dragon Ball: la historia del manga

Nombres como One Piece, Sailor Moon, Naruto o Dragon Ball resuenan con fuerza en nuestra cultura popular, pero, ¿cómo fueron sus orígenes y cómo se ha tejido la historia del manga? La exposición The Art of Manga en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), lo explica a través de más de 200 piezas y diez salas la historia de este género originario de Japón.

Esta muestra única, vertebrada por sugerentes escenografías, ofrece a los visitantes la oportunidad de adentrarse en la rica historia del manga y el anime, y permite conocer su entrada en España y su influencia a nivel mundial, una perspectiva que nunca se había abordado. A través de este recorrido, repartido en 10 ámbitos temáticos, The Art of Manga explora los diversos aspectos y etapas en el desarrollo de este arte.

Cuenta con curiosidades como los primeros pergaminos ilustrados Choju-jinbutsu-giga del siglo XII, que muchos expertos consideran como el primer manga, así como los legendarios e influyentes libros Hokusai Manga, del siglo XIX. También hay espacio para los pioneros del género como Osamu Tezuka y para la influencia del manga en España.

Además, la muestra está vertebrada por una serie de sugerentes escenografías, entre las que se incluyen la reproducción de un Torii (puerta tradicional) y de un templo japonés, un deslumbrante pasillo de linternas y hasta un jardín zen. Sin duda, una exposición imprescindible para cualquier amante del manga y el anime.

Dónde: Calle de Hortaleza, 63 (Metro Chueca, L5)

Calle de Hortaleza, 63 (Metro Chueca, L5) Cuándo: Hasta el 21 de julio

Hasta el 21 de julio Cuánto: Entrada general 14,90 €

Entrada general 14,90 € Más información y venta de entradas

La España oculta

Recién llegada a Madrid, la exposición fotográfica de Cristina García Rodero sumerge al espectador en un viaje fascinante a través de las tradiciones y rituales menos conocidos de España. Un muestra que reúne 145 imágenes de varias temáticas en las que se pueden ver desde celebraciones religiosas hasta festivales folclóricos.

Desde sus inicios, la fotógrafa ha explorado extensamente España en busca de imágenes y personajes que retratar. En 1973, gracias a una beca de la Fundación Juan March, documentó las fiestas y tradiciones de los pueblos españoles, dando vida a su serie fotográfica España oculta, que ahora se puede disfrutar en el Círculo de Bellas Artes.

Cristina García y su trabajo se han convertido en un hito en la historia de la fotografía española. Su obra ha sido exhibida en prestigiosos museos y galerías de arte de todo el mundo, consolidándose como una de las figuras más influyentes en el ámbito de la fotografía documental. Su estilo distintivo combina la observación aguda con una sensibilidad única para capturar la esencia y la atmósfera de las escenas con la que, hasta el 18 de agosto, se podrán deleitar los visitantes de España oculta.

Dónde: Calle de Alcalá, 42 (Metro Banco de España, L2)

Calle de Alcalá, 42 (Metro Banco de España, L2) Cuándo: Hasta el 18 de agosto

Hasta el 18 de agosto Cuánto: 5,50 euros

5,50 euros Más información y venta de entradas

Sorolla en 100 objetos

En 2023 se cumplieron cien años de la muerte del pintor valenciano Joaquín Sorolla. Con motivo de la efeméride se organizaron numerosos eventos que este septiembre llegan a su fin con Sorolla en 100 objetos.

El Mueso Sorolla, uno de los más bellos de la ciudad, alberga hasta el 29 de septiembre una exposición que propone acercarse al pintor a través de una selección de sus pinturas y sus colecciones. Durante las últimas tres décadas, se han llevado a cabo extensas investigaciones que profundizan en las diversas dimensiones de Sorolla: su amor por el Mediterráneo, su persistente exploración de la luz y la autenticidad. A pesar de ello, la figura de Sorolla, incluyendo su carácter, sus aficiones, su círculo social y sus mentores, aún permanece en el anonimato para la mayoría.

Comisariada por Covadonga Pitarch Angulo, la muestra busca enseñar al público la realidad del artista mediante una cuidadosa selección de sus obras y colecciones personales. Su objetivo es presentar una perspectiva novedosa y desligada de clichés, que ilumine distintos aspectos de su labor, su existencia y su producción artística. El auténtico Sorolla, un hombre que no solo fue pintor, también fue padre, esposo y compañero.

Dónde: Paseo del General Martínez Campos, 37 (Metro Gregorio Marañón, L7 y L10)

Paseo del General Martínez Campos, 37 (Metro Gregorio Marañón, L7 y L10) Cuándo: Hasta el 29 de septiembre

Hasta el 29 de septiembre Cuánto: 3 euros

3 euros Más información y venta de entradas

Warhol y Vijande: una amistad con arte

Andy Warhol es conocido mundialmente por su obra, aunque su relación con el galerita Fernando Vijando no lo es tanto. Del 17 de mayo al 21 de julio, se podrá ver por primera vez en el Museo Lázaro Galdiano una exposición que profundiza en la relación entre Warhol y Vijande, muchas más relevante para el arte de lo que parece.

La muestra dará a conocer al público la amistad entre el galerista, el pintor norteamericano y su obra, que comenzó en el estudio The Factory de Nueva York a finales de la década de los sesenta. En 1983, Warhol visitó por primera vez Madrid para la inauguración de su exposición Pistolas, Cuchillos, Cruces en la Galería Fernando Vijande de Madrid. De aquella visita quedan fotografías que permiten conocer más a fondo la relación entre ambos.

En la muestra se podrán ver los retratos más personales del artista americano fotografiado por Christopher Makos en la serie titulada Altered Images (Imágenes Alteradas), que plantea la identidad de género como tema central, y otras piezas casi desconocidas para el público. También el retrato de Mao que adquirió Vijando en 1975 o la serigrafía 128 de la serie Ladies and Gentlemen, de Warhol, que el galerista compró para la Colección de Josep Suñol.

Además, dentro de la exposición se incluyen las colecciones de los fotógrafos Pablo Pérez Mínguez, Javier Trillo, Teresa Nieto y Javier Porto, con el objetivo de articular y completar un recorrido visual y sociológico de la visita de Warhol a Madrid y de la exposición Pistolas, Cuchillos, Cruces en 1983.

Dónde: Calle de Serrano, 122

Calle de Serrano, 122 Cuándo: Hasta el 21 de julio

Hasta el 21 de julio Cuánto: 7 euros

7 euros Más información y venta de entradas

Pixar detrás de la gran pantalla

¿Has imaginado alguna vez cómo es el proceso de creación de una película de animación? Ahora puedes descubrirlo en la nueva exposición que acoge CaixaForum hasta el 8 de septiembre. La Ciencia de Pixar ofrece una mirada única sobre lo que ocurre tras la pantalla y el proceso de utilizado en la creación de las películas de Pixar.

Con la muestra se podrá conocer de cerca el trabajo de los artistas y expertos en animación e informática de la compañía, así como descubrir qué hay detrás de sus populares películas y, en especial, los aspectos relacionados con las disciplinas STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas.

El recorrido comienza con el visionado de un vídeo que explica el proceso que emplea Pixar para convertir una idea en una película. A continuación, se pueden recorrer las ocho secciones que detallan el proceso de producción de Pixar.

Cada uno de los ocho ámbitos incluye interactivos digitales para explorar los desafíos del mundo real a los que se enfrenta el equipo de producción de Pixar, interactivos físicos con experiencias táctiles para ayudar a entender lo que sucede en el mundo virtual, historias en vídeo donde los empleados de la compañía comparten información sobre los desafíos que han superado en el desarrollo de las películas y entrevistas con trabajadores donde destaca la variedad de carreras necesarias y lo que significa trabajar en este campo. La Ciencia de Pixar es la exposición ideal para visitar con los más pequeños y disfrutar como un niño siendo adulto.

Dónde: Paseo del Prado, 36 (Metro Atocha, L1)

Paseo del Prado, 36 (Metro Atocha, L1) Cuándo: Hasta el 8 de septiembre

Hasta el 8 de septiembre Cuánto: 6 euros

6 euros Más información y venta de entradas

Reflexiones experimentales

La Sala Alcalá 31 acoge hasta el 21 de julio la exposición Si aún quieres ver algo... de la artista plástica Eva Lootz, en la que profundiza en sus reflexiones en torno a la resonancia, la luz y los límites de la percepción. Comisariada por Claudia Rodríguez-Ponga Linares, la muestra presenta una instalación en la que se puede ver cómo ciertos minerales y sustancias entran en resonancia con la luz ultravioleta, así como una serie integrada por cerca de mil dibujos.

En este proyecto se propone un ensayo sobre el fenómeno de la resonancia y sobre la desaparición del mundo tal y como lo conocíamos. Un momento donde se vuelve necesario repensar la materia y nuestra relación con ella, cuestionando los dualismos propios de la modernidad occidental.

En la primera planta del espacio se presenta al público aproximadamente un millar de dibujos que exponen el pensamiento de la artista a la vez que informan y sustentan la instalación de la planta baja a modo de red filosófica. Una exposición hecha para pensar y reflexionar a través del arte plástico.

Dónde: Calle de Alcalá, 31 (Metro Banco de España, L2)

Calle de Alcalá, 31 (Metro Banco de España, L2) Cuándo: Hasta el 21 de julio

Hasta el 21 de julio Cuánto: Gratis