De los pergaminos a los cómics de Dragon Ball: la nueva exposición de Madrid que repasa la historia del manga

Nombres como One Piece, Sailor Moon, Naruto o Dragon Ball resuenan con fuerza en nuestra cultura popular, pero, ¿cómo fueron sus orígenes y cómo se ha tejido la historia del manga? La exposición que acaba de aterrizar en la capital lo explica. The Art of Manga, recién inaugurada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), explora a través de más de 200 piezas y diez salas la historia de este género originario de Japón.

Esta muestra única, vertebrada por sugerentes escenografías, ofrece a los visitantes la oportunidad de adentrarse en la rica historia del manga y el anime, y permite conocer su entrada en España y su influencia a nivel mundial, una perspectiva que nunca se había abordado. La exposición incluye obras de gran valor provenientes de colecciones privadas que van desde libros y pergaminos ilustrados o xilografías japonesas de los siglos XVIII y XIX, a pinturas y manuscritos de manga, carteles originales, fotogramas, revistas y cómics raros, así como esculturas de edición limitada.

A través de este recorrido, repartido en 10 ámbitos temáticos, The Art of Manga explora los diversos aspectos y etapas en el desarrollo de este arte. Curiosidades como los primeros pergaminos ilustrados Choju-jinbutsu-giga del siglo XII, que muchos expertos consideran como el primer manga, así como los legendarios e influyentes libros Hokusai Manga, del siglo XIX.

Los pioneros del género también cuentan con un espacio reservado en la muestra. Osamu Tezuka, conocido como “el Dios del Manga” por su enorme aportación a la viñeta japonesa, cuenta con una sala específica en la exposición que celebra su legado e influencia global y de quien se exhibe un inmenso mural con una colección que incluye 400 de sus obras, creadas entre 1947 y 1982, entre las que se encuentra un autorretrato inédito. Junto a él, también se reconoce el trabajo de otros artistas esenciales como Katsushika Hokusai, Shigeru Mizuki y Kitagawa Utamaro.

En The Art of Manga también hay lugar para conocer la influencia y la popularidad del manga y el anime en el panorama cultural de nuestro país. Una pasión que abarca ya tres generaciones de otakus españoles. Desde la publicación y emisión en TVE, en las televisiones autonómicas y en las privadas de series de animación como Heidi, Marco, Mazinger Z, Dragon Ball, Sailor Moon u Oliver y Benji, hasta la explosión de títulos más modernos como One Piece o Naruto. También se puede ver el primer manga publicado en España, en 1968, en la revista infantil Cavall Fort, así como la primera portada manga a nivel estatal, en la revista El Víbora, en 1980.

Además, la muestra está vertebrada por una serie de sugerentes escenografías, entre las que se incluyen la reproducción de un Torii (puerta tradicional) y de un templo japonés, un deslumbrante pasillo de linternas y hasta un jardín zen. También habrá lugar para proyecciones como Ana de las tejas verdes, Vicky el Vikingo o D'Artacán y los tres mosqueperros, entre muchas otras.

Diez piezas imprescindibles

Entre las más de 200 obras expuestas, hay diez que resultan imprescindibles durante la visita por su valor histórico y artístico. Este es el caso de los primeros pergaminos ilustrados Choju-jinbutsu-giga, al que muchos expertos los consideran como el primer manga. Cada una de las dos piezas expuestas en la exposición tiene más de 11 metros de longitud y se tratan de reproducciones exactas, ya que los originales están considerados Tesoros Nacionales de Japón.

Lo mismo ocurre con los Libros Hokusai Manga del siglo XIX, considerados las raíces del manga actual. La monumental colección abarca quince volúmenes y ofrece cerca de 4.000 bocetos. Estos dibujos captan vívidamente una amplia gama de motivos, desde personas y animales hasta plantas y paisajes, pasando por edificios y objetos cotidianos. El archivo de periódicos con cómics occidentales traducidos al japonés de los años 20 como Happy Hooligan de Frederick Burr Opper también son de especial importante, ya que ilustran el intercambio mundial de este arte.

También son piezas destacadas los pergaminos ilustrados de la Asociación Manga de Tokio y el manga Norakuro, de Suihō Tagawa. Aunque, sin duda, la obra más especial es la de Osamu Tezuka, un tributo a su aportación a la viñeta japonesa que cuenta con una sala específica para el artista en la que se encuentran tesoros como un manuscrito de Dororo o un autorretrato.

El primer manga de la historia en España, publicado en 1968 en la revista infantil catalana Cavall Fort, es otro imprescindible, al igual que la cómica de 1928 creada por Rakuten Kitazawa, considerado el primer mangaka profesional de Japón o el primer manga en castellano, titulado La vida de Mao Tse Tung, un manga firmado por el dueto Fujiko Fujio, los creadores del popular Doraemon. Y por último, una pieza histórica como es la primera portada manga de una revista en España, El Víbora. Un recorrido repartido en diez ámbitos temáticos para explorar los diversos aspectos y etapas en el desarrollo de este arte excepcional

Ya seas de la generación de Heidi y Mazinger, de la de Kaneda y Son Goku, de la de Luffy y Usagi o de la de Tanjiro y Yona, esta exposición pretende convertirse en todo un referente para el público otaku. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 21 de julio en el COAM. Las entradas tienen un precio de 14,90 euros. Puedes acceder a la compra a través de este enlace.