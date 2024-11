Llega a Madrid la mayor exposición sobre la historia de Marvel: de los primeros bocetos al vestuario de sus películas

El universo Marvel acaba de aterrizar en la capital. Spider-Man, Black Panther, Capitán América, Iron Man... Todos sus superhéroes y villanos estarán presentes en la nueva exposición que acoge Ifema Madrid a partir de este viernes 15 de noviembre.

Se trata de la primera muestra oficial de la compañia en España y reúne 200 piezas originales del universo creado hace 85 años por Stan Lee. Entre los objetos expuestos se encuentran verdaderas joyas como una copia del primer cómic, publicado en 1939, o el traje marcado por las batallas de Lobezno, interpretado por Hugh Jackman en la película de 2024 Deadpool & Wolverine.

Marvel: Universe of Superheroes llega a Madrid después de su inauguración en Estados Unidos en 2018 y de haber recorrido varias ciudades de Canadá y Suiza. Además de sus piezas originales, la muestra ofrece salas interactivas, áreas inmersivas y recreaciones de decorados de cine y cómic.

Según Patrick A. Reed, uno de los comisarios del evento, el catálogo de esta exhibición fue el último texto que Stan Lee escribió para Marvel antes de fallecer. La figura de Stan Lee, creador de héroes como Spider-Man, X-Men, Hulk, y muchos otros, ocupa un lugar central en la exposición, la cual se organiza en tres secciones principales: la historia del cómic hasta la actualidad, la vida de los superhéroes y el impacto global de Marvel como fenómeno cultural.

La gran exposición cuenta con más de 100 piezas originales que permiten explorar los 85 años de historia de Marvel, e incluye más de 25 trajes y utilería originales utilizados en pantalla de más de dos décadas de películas y programas de televisión sobre los icónicos personajes de Marvel, entre los que destacan Spider-Man, Iron Man, los Guardianes de la Galaxia, Doctor Strange, Black Panther, los Vengadores, Moon Knight, los X-Men, Ms. Marvel, Deadpool y Lobezno.

También se exhiben más de 60 piezas de arte original de cómic realizadas por artistas legendarios como Jack Kirby, Steve Ditko, Frank Miller, Alex Ross, Todd McFarlane, Sara Pichelli, Neal Adams, Billy Graham, Jim Steranko, Amy Reeder, Brian Stelfreeze, Bill Sienkiewicz y Moebius (Jean Giraud). A partir de todas estas piezas, los visitantes podrán descubri cómo los héroes y villanos de Marvel han pasado de los cómics a la animación, al cine de acción, a los videojuegos, y cómo hoy en día aparecen en todas las formas de medios narrativos.

Diez piezas originales imprecindibles

Lo más destacado de la exposición son las piezas originales que se exponen. Algunas de ellas será la primera que puedan verse en una exposición a nivel mundial, es el caso de la Portada de El Hombre Lobo Contra El Caballero De La Luna y el traje de lobezno en Deadpool y Lobezno (2024), la película con clasificación R más taquillera de todos los tiempos.

También formarán parte de la muestra las armaduras de Iron Man, con tres versiones diferentes de la que lucía el superhéroe en la película Iron Man (2008). Los fanáticos de los Cuatros Fantásticos podrán admirar una página original de arte dibujada por Jack Kirby y escrita por Stan Lee del cómic Fantastic Four #58 (1967), un número clave de la serie que sentó las bases del Universo Marvel.

Los objetos de coleccionismo serán otra pieza fundamental de la exposición que permitirá al público viajar por el tiempo a través de juguetes, juegos, libros, publicaciones internacionales y otros artículos raros de todo el mundo que abarcan desde los años 60 hasta la actualidad. También habrá piezas de arte de producción de muchos de los dibujos animados clásicos protagonizados por personajes de Marvel, incluidos Spider-Man (1967), Spider-Woman (1979), The Incredible Hulk (1982), X-Men: The Animated Series (1992), Fantastic Four (1994) y The Incredible Hulk (1996). Y la joya de la corona por su valor sentimental: una página mecanografiada y con anotaciones manuscritas del único guion de Stan Lee que se conserva de su etapa clásica en Amazing Spider-Man, junto con la página de arte original del icónico dibujante de Spider-Man John Romita Sr.

Por último, una sección dedicada al vestuario y los objetos utilizados en las películas originales contará con el escudo de Capitán Améric usado en pantalla en Vengadores: Endgame (2019), trajes y objetos originales de Black Panther (2018) y Black Panther: Wakanda Forever (2022), ambas películas ganadoras del Premio de la Academia por la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter, y el traje, casco y Walkman de Star-Lord, y el traje y armas de Gamora de Guardianes de la Galaxia (2014).

El recorrido de Marvel en España

España es quizá el país con mayor conciencia histórica en torno a Marvel. A finales de los años 60, Marvel no solo se había convertido en una de las editoriales de cómics más populares de Estados Unidos, sino que también comenzó a expandirse a otros territorios del mundo.La editorial Ediciones Vértice comenzó a publicar reediciones en español de títulos de Marvel en 1969 y continuó hasta que su licencia expiró en 1982. Durante esos años, en lugar de utilizar las portadas lineales estadounidenses, Ediciones Vértice encargó a Rafael López Espí probablemente el artista de aventuras más conocido y respetado de España, la creación de portadas originales pintadas para dar a los títulos un aspecto más sofisticado.

Tras la expiración del acuerdo de licencia de Ediciones Vértice en 1982, Marvel mantuvo una presencia en el mercado español, primero a través de asociaciones con otras editoriales y, más recientemente, con su propia línea de títulos en español. Especialmente para la exposición de Madrid se presenta una pieza de arte clave de López Espí: la portada original de El Hombre Lobo #9 de 1975, la edición española de Werewolf By Night #33, la segunda parte de la historia que introduce a Moon Knight, publicada de forma simultánea con la edición estadounidense. Esta reinterpretación de la portada de Werewolf By Night #33 marcó la segunda aparición de Moon Knight, solo un par de meses después de la publicación de la historia en Estados Unidos.

Como Marvel proporcionaba materiales en blanco y negro a sus socios internacionales sin ofrecer siempre una referencia de color, el artista de portadas Rafael López Espí a veces tenía que inventar sus propios esquemas de color para los personajes recién introducidos, lo que dio lugar a rarezas como la representación en rojo y amarillo brillante de Moon Knight que puede descubrirse en la exposición. Una pieza de gran importancia histórica y un excelente ejemplo del trabajo de López Espí que arroja luz sobre un aspecto único del proceso de esa época.

La exposición se podrá visitar en Ifema del 15 de noviembre al 12 de enero. Las entradas ya se encuentran a la venta.