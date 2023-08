ERC ve lógico que el PSOE presida el Congreso pero asegura que la negociación no va de “nombres” sino de “políticas”

Esquerra Republicana apuesta por que la Mesa del Congreso tenga una mayoría progresista y no se plantean hablar con el Partido Popular, pero avisan de que sus votos no son gratis. La cuestión no es tanto de “nombres” o de que su formación pueda tener un puesto en ese órgano sino de “políticas”. “Esto no va tanto de nombres sino que va de política. No se trata de si estamos o no en la Mesa, se trata de otras cosas”, ha afirmado este jueves Teresa Jordà en declaraciones a los medios en el Congreso.

El Partido Socialista está negociando con los diferentes grupos parlamentarios para garantizarse la Presidencia de la Cámara Baja en la votación de la semana que viene y esta misma tarde habrá una nueva reunión con la vista puesta en el 17 de agosto. ERC cree que es normal que ese puesto recaiga en el Partido Socialista y con esa premisa han abordado las conversaciones que empezaron de manera discreta después de las elecciones del 23 de julio. “Ante la posibilidad de que la Mesa esté presidida por el PP o por el PSOE preferimos ponernos al lado del supuesto progresismo español. Es evidente que es agosto pero a pesar de todo ya hemos establecido conversaciones y estamos en la semana previa para acabar de cerrar este posible soporte al PSOE”, ha contado Jordà.

Durante los últimos días, se había especulado con que la renuncia de Meritxell Batet a ser reelegida para el puesto podría abrir la puerta a que el PSOE dejara la presidencia en manos de otra formación, en aras de lograr un acuerdo, pero ese no es objetivo al menos para Esquerra Republicana, que cree que es mucho más importante “poder avanzar y dialogar” sobre las cuestiones que afectan a Catalunya. “Esto es más fácil con una mesa supuestamente progresista”, ha dicho la diputada republicana, que este mismo jueves ha acudido a la Cámara Baja a recoger sus credenciales. “Quedan pocos días. Estamos hablando con el PSOE, a ver si es posible que podamos dar luz verde”, ha dicho.

Jordà ha avisado de que la cuestión catalana será fundamental para los partidos independentistas de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez. Los votos afirmativos de Esquerra Republicana y de Junts son imprescindibles para que esa votación pueda salir adelante y por eso los republicanos piden al presidente en funciones “mirada larga” y que “atienda sus demandas”. “Hay un partido que quiere liderar esta legislatura. Lo digo porque vamos a ver si realmente Sánchez es un hombre de estado, tiene mirada larga y atiende a nuestras demandas”, ha insistido.

Más allá de las cuestiones puramente políticas, en Esquerra no están tan preocupados por tratar de entrar en la Mesa del Congreso con un puesto que podría recaer en otra formación nacionalista o progresista, aunque sí podrían tratar de exigir al PSOE a cambio de esos votos alguna presidencia en las diferentes comisiones que se formarán en el Congreso a partir del 17 de agosto, una vez estén constituidas las Cortes.

Grupo propio

Dentro de las negociaciones para que tanto ERC como Junts puedan dar su apoyo al Partido Socialista para la presidencia de las Cortes esas fuerzas han planteado la posibilidad de tener grupo propio a pesar de que no cumplen con los requisitos que marca el reglamento: o bien que una o varias formaciones alcancen como mínimo 15 diputados o, si no llegan a ese mínimo, que una o varias formaciones políticas hayan conseguido más de 5 diputados y por lo menos el 15% de los votos de las circunscripciones en la que se hubiesen presentado o bien el 5% nacional.

No obstante, la decisión última depende de la Mesa del Congreso y si se lograse una mayoría progresista ambos grupos lo tendrían mucho más fácil. Los republicanos dan por hecho que si esto sucede tendrán grupo propio. “El grupo es una de las demandas. A partir de aquí, las primeras conversaciones que hemos tenido con el PSOE esto nos lo garantizan, parece. Iremos aterrizando todas las propuestas”, ha dicho Jordà.