El Gobierno brasileño carga contra The Economist por criticar a Bolsonaro

Sao Paulo, 7 jun (EFE).- El Gobierno de Brasil cargó contra la revista británica The Economist, a la que acusa de crear una narrativa "falaz, histriónica y exagerada", después de un reportaje crítico contra la gestión del presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

En una serie de tuits publicados la noche del domingo, la Secretaría de Comunicación del Gobierno (Secom) asegura que The Economist "entierra la ética periodística" y "extrapola todos los límites del debate público" en su cuaderno especial, titulado "Time to go" (Hora de irse) y en el que aparece el Cristo Redentor con falta de aire.

En él, The Economist defiende la urgencia de derrotar a Bolsonaro en las urnas y subraya las dificultades que puede enfrentar la mayor economía de Sudamérica en caso de que el líder de la ultraderecha brasileña sea reelegido en 2022.

"Con el objetivo de atacar el presidente de la República e influir los rumbos políticos de Brasil, destila una retórica de hincha y acaba, en verdad, atacando el intenso trabajo del Gobierno de Brasil", señala la Secom en uno de los 23 tuits.

En una de sus réplicas, el Gobierno realiza un resumen de la "narrativa del texto" supuestamente empleada por la revista británica, que aborda temas como economía, corrupción y la Amazonía, entre otros asuntos.

"El presidente sería un dictador que estaría matando al propio pueblo; sus seguidores estarían dispuestos a una guerra civil y el Ejército estaría dispuesto a intervenir en caso de que el presidente pierda las próximas elecciones", señala la Secretaría de Comunicación.

El Gobierno cuestiona también supuestas contradicciones por parte de The Economist y acusa a la revista de "panfleto juvenil" al señalar el riesgo de destrucción de la Amazonía brasileña bajo la gestión de Bolsonaro.

"En otras palabras: parece que el desespero de Economist y del periodismo militante, antidemocrático e irresponsable es para que el presidente de la República sea ELIMINADO cuanto antes, antes de que él y su Gobierno concluyan el excelente trabajo que hacen por el bien de Brasil", resalta.

La Secom sugiere también que la revista está intentando interferir en las "cuestiones domésticas" y, "según el texto, defiende la eliminación del presidente que está librando a Brasil de la corrupción y de la sujeción a las oligarquías que la revista parece representar".

La revista, sin embargo, no emplea el término "eliminar", sino "derrotar en las urnas".