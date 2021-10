Grecia anuncia un programa de integración social para refugiados menores de edad

Atenas, 14 oct (EFE).- Grecia pondrá en marcha un programa de integración social para los menores no acompañados que se acercan a la adultez, denominado Helios Junior, que será gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), anunció este jueves la viceministra de Migración, Sofia Vúltepsi.

El objetivo es preparar para la vida adulta a los jóvenes no acompañados que está previsto permanezcan en Grecia.

Seis meses antes de cumplir 18 años comenzarán un programa personalizado para obtener aptitudes profesionales, mejorar su griego y comenzar a gestionar su vida independiente, explicó el coordinador de la OIM en Grecia, Gianluca Rocco.

Además, se ha puesto en marcha un programa de educación informal para los niños refugiados en Grecia que prepara su integración a los niveles escolares oficiales que les corresponderían por su edad gestionado por Unicef.

El representante de Unicef, Lucciano Celestini, explicó que la iniciativa forma parte de un programa de tres años con 34 millones de euros de presupuesto, del que se beneficiarán entre 25.000 y 30.000 niños en toda Europa.

Muy pocos niños refugiados están escolarizados actualmente en Grecia. Las restricciones de salida de los campos en los que muchos viven tomadas por el Gobierno durante la pandemia, calificadas de desproporcionadas por varias ONG, redujeron al mínimo su escolarización.

Estos anuncios se hicieron durante una rueda de prensa organizada para celebrar la reubicación de más de mil menores no acompañados desde Grecia a otros países de la Unión Europea (UE), en una operación lanzada en abril de 2020 en la cual participan voluntariamente 14 países de la UE, Suiza y Serbia.

Hasta ahora han sido reubicados 1.047 menores no acompañados de un total de 1.536 beneficiarios.

Vúltepsi destacó que las infraestructuras para menores no acompañados en Grecia tienen una capacidad de acogida limitada y afirmó que dichas reubiacaciones son necesarias para que Grecia pueda ofrecer la ayuda adecuada a los que sigan llegando.

La viceministra añadió que gracias a las reubicaciones ya no hay menores no acompañados detenidos en comisarias de Policía, donde permanecían temporalmente hasta que hubiera sitio en un centro de acogida. El Gobierno griego prohibió esta práctica el diciembre pasado y ya entonces el ministro de Migración, Notis Mitarakis, celebraba que no había ningún menor en comisarías griegas.