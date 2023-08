Irene Montero reclama cambios en la Federación de Fútbol más allá de Rubiales: “Lo están pidiendo las jugadoras”

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha asegurado que la respuesta social al beso del presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, a la futbolista campeona del mundo, Jenni Hermoso, es una petición de “respuesta ejemplar” que las propias jugadoras también demandan. “Es un clamor, las jugadores vienen pidiendo cambios profundos desde hace mucho tiempo y hay que reconocer que lo han hecho sin tener todo el apoyo. Hay mucha gente que hoy pide esos cambios”, ha dicho tras ser preguntada en una entrevista en la Cadena Ser sobre si los seleccionadores, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, debían ser cesados de sus puestos.

La ministra ha reconocido que se sintió sorprendida por la comparecencia de Rubiales el pasado viernes. “Me sorprendió que no hubiese entendido nada de lo que estaba pasando, que frente a esos millones de personas que venían reclamando respuestas hiciese una ostentación tan vergonzosa para mucha gente de que no había entendido nada. Queda mucho hasta llegar a una sociedad en la que nadie dé un beso no consentido a una mujer”, ha reflexionado.

Montero opina que la ola de apoyo a Jenni Hermoso y de rechazo a Rubiales tiene que ver con las luchas feministas de los últimos años: “Las feministas estamos yendo a nivel institucional al ritmo de la sociedad. Eso no quiere decir que sigan normalizadas muchas violencias sexuales. Queda mucho por hacer. Me alegra ser ministra en un país que tiene claro esto”. “Que Jenni Hermoso y otras sepan que no están solas”, ha insistido.

La ministra ha añadido que aunque “Rubiales se tiene que ir” hay muchos otros besos no consentidos. “Pretendemos combatir ese modelo de impunidad. Nuestra sociedad, avanzada, es un ejemplo internacional”, ha dicho.