El juez cita a declarar como imputado al exjefe del gabinete de González Laya por la entrada del líder del Polisario a España

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha citado a declarar como imputado al exjefe del gabinete de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, por la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La fecha de la declaración, que ha sido solicitada por el abogado de la acusación particular, Antonio Urdiales, es el 1 de septiembre.

Brahim Ghali llegó el pasado 18 de abril en un avión argelino a la Base Aérea de Zaragoza, sin pasar controles de fronteras ni documentación, desde donde partió en una ambulancia al Hospital San Pedro de Logroño, ingresando en el centro sanitario bajo el nombre de Mohamed Benbatouche. El 2 de junio salió del país desde Pamplona.

Urdiales desea que se esclarezcan las circunstancias de la entrada y salida de Ghali, si ha habido un posible encubrimiento o prevaricación, y ha indicado a Europa Press que el líder Polisario, según un informe del coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, a su salida de España pasó por la sala de autoridades del Aeropuerto de Noain, lo cual supondría haber recibido así un trato especial que no le correspondía y, de nuevo, sin controles.

En una providencia del juez Lasala, de fecha 9 de agosto, el mismo 1 de septiembre se cita como testigo al teniente general y segundo jefe de Estado Mayor del Aire, Francisco Javier Fernández Sánchez. No se le llama como investigado porque según indica el titular del Juzgado de Instrucción número 7, "no constan indicios de que supiera que la persona que llegaba a España tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana".

El jefe de la oficina de la presidenta de La Rioja, Eliseo Sastre, también comparecerá como testigo, en fecha todavía por determinar. La acusación ha pedido asimismo que acuda a prestar declaración el secretario general técnico en el Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino.