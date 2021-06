Defensa frenó el avión que venía a recoger al líder del Frente Polisario porque carecía de permiso diplomático

España ha rechazado al avión del Gobierno de Argelia que venía a recoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, porque carecía del correspondiente permiso diplomático, según fuentes gubernamentales. La aeronave, que sobrevolaba Ibiza, fue interceptada minutos antes de las 8 de la mañana por los controladores aéreos de Baleares tras recibir la instrucción de sus homólogos militares de Gavá, que advirtieron de que no tenía autorización para pasar por el espacio aéreo español, explica el Ministerio de Transportes. En ese momento, se comunicó al avión oficial del Gobierno argelino que no podía continuar la ruta hacia el aeropuerto de Agoncillo (La Rioja) tal y como figuraba en el plan de vuelo y se le ha obligado a volver, según ha adelantado El Confidencial.

El avión procedente de Argel iba a aterrizar en el aeropuerto riojano para recoger al líder del Frente Polisario varias horas antes de que terminara su declaración por videoconferencia ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en sendas causas por genocidio y torturas en las que está imputado. Ghali está hospitalizado en Logroño desde mediados de abril aquejado de coronavirus y cáncer. Su presencia en España motivó una crisis diplomática con Marruecos, que la aprovechó para recriminar al Gobierno de Pedro Sánchez su posición sobre el Sahara Occidental, a pesar de que es la que marcan las resoluciones de la ONU.

Tras su comparecencia, el magistrado ha dejado el libertad a Ghali rechazando las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones por lo que puede salir del país cuando lo considere. El Gobierno, de hecho, espera que lo haga tan pronto como esté recuperado, aunque evita dar detalles sobre su estado de salud, y le insta a que colabore con la justicia española. "Cuando se recupere entendemos que esta persona se marchará a su país de origen", ha expresado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha asegurado no tener "constancia de que se haya intervenido respecto a ninguna cuestión de ningún vuelo".

También en la representación del Frente Polisario en España aseguran no tener "constancia" de que el avión fuera a recoger a Ghali tras su declaración, informa Gabriela Sánchez. "Tiene desde siempre la intención de viajar de vuelta en cuanto se pueda. Ahora mismo sigue en el hospital recuperándose. En el momento en que se considere que puede viajar lo hará. Se está intentando hacer creer que Ghali quería huir, pero la mejor respuesta ha sido ponerse a disposición de la justicia. El juez ha evidenciado que no había nada en contra de él. Ni había ninguna razón que impidiese su salida de España", señalan fuentes del Frente Polisario en España, que aseguran que el alta aún no está dada y recuerdan esta puede ser "médica o voluntaria".

El Ministerio de Transportes asegura que los controladores civiles han dado la orden al avión a instancias de los responsables militares "que en última instancia tienen capacidad de decisión" sobre los aparatos que sobrevuelan el espacio aéreo español. "Tiene la última palabra en lo que tiene que ver con la soberanía del espacio aéreo", afirma un portavoz, que explica que los organismos que dependen de ese departamento se limitan a "gestionar los planes de vuelo" y apunta a que los casos diplomáticos requieren una autorización del Ministerio de Exteriores.

El departamento que dirige Arancha González Laya remite a Transportes mientras que también Defensa apunta hacia Exteriores. "Una vez identificado el avión, si no tiene la autorización que se requiera, se informa a los controladores civiles", expresan un portavoz oficial del Ministerio de Margarita Robles, informa Laura Galaup. Fuentes gubernamentales indican que es Exteriores quien tiene que dar un permiso diplomático al tratarse de un vuelo oficial del Gobierno de Argelia mientras que si se tratara de un vuelo civil convencional el asunto no tendría que pasar por ese ministerio. Sin embargo, el avión no contaba con dicha autorización, según confirma el Ejecutivo. Lo que no aclara es si no disponía del permiso diplomático porque no lo había solicitado o porque le había sido denegado.

La presencia de Ghali en España por "razones humanitarias" ha provocado una importante crisis diplomática con Marruecos, que lo ha aprovechado para presionar con la dejación de funciones en la frontera como aviso por la posición respecto al Sahara Occidental. Durante 36 horas se produjo la entrada masiva de 10.000 personas en Ceuta que el Gobierno de Sánchez ha calificado como un "asalto". La recomposición de las relaciones diplomáticas parece aún lejana y apenas unas horas antes de que el avión argelino partiera rumbo a Logroño para recoger a Ghali el Gobierno marroquí advirtió en un duro comunicado de que la solución de la crisis no comenzó con su llegada "ni acabará con su partida".

“Si lo que está diciendo es que ha usado la inmigración, el asalto, me parece inaceptable y rechazo esa declaración. No es admisible que haya un Gobierno que diga que se abren las fronteras para que entren 10.000 inmigrantes por discrepancias en política exterior”, respondió Pedro Sánchez. La baza que está jugando España es la UE. "No tiene ni mejor ni mayor aliado en la UE que España para muchas de sus demandas”, advirtió el presidente.

"Nuestra voluntad es que acabe la tensión que tenemos con este país del que somos vecinos. Somos conscientes de que España desea mantener una buena relación con Marruecos no solo por relación de vecindad sino comercial. La relación constructiva permite que seamos una suerte de embajadores de este país en la UE", avisó Montero este martes.