Sánchez, sobre los indultos: “Ayudar a resolver problemas no representa un coste, el coste sería dejar las cosas como están”

Pedro Sánchez ha vuelto a mandar señales inequívocas de su intención de conceder los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el procés como una forma de resolver el conflicto político en Catalunya. “La decisión la tomaremos en conciencia, no pensando en los afectados sino en los millones y millones de catalanes y españoles que quieren vivir en paz”, ha afirmado este lunes. “Ayudar a resolver problemas no representa un coste. El coste para el país sería dejar las cosas como están, enquistadas, y eso no se lo merece ni Catalunya ni el resto del país”, ha aseverado en una rueda de prensa junto a su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, en el marco de una cumbre entre ambos países celebrada en Alcalá de Henares.

El presidente ha asumido el desgaste electoral que pueda acarrear para el PSOE la decisión de conceder el indulto parcial para los líderes independentistas que están en prisión desde 2017. Así lo habían hecho en los últimos días otros miembros del Gobiernos. El mensaje que envía el Ejecutivo es que la medida de gracia permite abrir un tiempo nuevo en Catalunya, no tanto para los líderes del procés sino para los ciudadanos catalanes, y especialmente, los independentistas. “La decisión que vaya a tomar el Gobierno cuando el Ministerio de Justicia eleve al Consejo de Ministros la concesión o no será una decisión que nos permita transitar de un mal pasado a un futuro mejor”, ha afirmado.

"Recuerdo que en el discurso de investidura hablé de que era necesario retomar la vía política, que después de muchos años de desencuentro había que retomar la vía política, la senda de la reconciliación y el diálogo", ha rememorado Sánchez: "Dije que teníamos que recomenzar, volver a ese punto en el que ambas partes nos dejamos de escuchar y de entender razones y argumentos de la otra parte para intentar llegar a un acuerdo y dije que la resolución de esta crisis no iba a ser inmediata, iba a exigir paciencia empatía y generosidad". A partir de ahí, Sánchez ha asegurado que se "reafirma" en esa intervención a la hora de abordar los expedientes de indultos.

"Construirse, armarse, fundamentarse bien"

En lo que no ha querido entrar es en el detalle de la fecha en la que el Consejo de Ministros decidirá sobre los indultos. "Lo importante es dejar trabajar al Ministerio de Justicia", ha dicho el presidente sobre los expedientes, que tienen que "construirse, armarse, fundamentarse bien", según ha explicado. En la elaboración de los expedientes están trabajando el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pero también la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. La preocupación del Gobierno es que el Tribunal Supremo, que se ha opuesto a la medida de gracia, encuentre un resquicio para tumbar los indultos, que PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán.

Tampoco ha especificado cuándo pretende reunir a la mesa de diálogo con la Generalitat. Sí ha dejado claro que primero mantendrá un encuentro en Moncloa con el presidente, Pere Aragonés, al igual que con la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como protocolariamente corresponde por su reciente elección. Fuentes de Moncloa precisan, no obstante, que la intención es que primero se concedan los indultos y, después, en la primera quincena de julio, se reúna la mesa bilateral Gobierno-Generalitat que Sánchez ha asegurado que espera que se reúna "muchas veces". Ese es el organismo que PSOE y ERC pactaron de cara a la investidura de Sánchez y en el que pretenden encontrar una solución para el "conflicto político" en Catalunya, aunque los puntos de partida son muy distantes y en el seno del Ejecutivo central son escépticos respecto a un acuerdo que satisfaga al Govern.