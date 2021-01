López Obrador planteará al G20 su rechazo a la censura en redes sociales

México, 14 ene. (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que en la próxima reunión del G20 expresará su rechazo a que las redes sociales puedan "suspender la libertad de expresión", en referencia al caso del mandatario saliente de EE.UU., Donald Trump.

"La primera reunión que tengamos con el G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Sí, (las redes sociales) no deben de usarse para incitar a la violencia, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión, no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad", afirmó el gobernante mexicano en su rueda de prensa matutina.

La semana pasada, Twitter suspendió permanentemente la cuenta personal de Trump ante el "riesgo de una mayor incitación a la violencia" tras el asalto al Capitolio, y tanto Facebook como Instagram bloquearon el acceso del republicano a sus cuentas.

Facebook y Twitter tomaron esa medida sin precedentes luego de que Trump justificara en sus comentarios el asalto al Capitolio, el miércoles 6 de enero, por parte de sus simpatizantes, al insistir en el presunto fraude que le robó la victoria en las elecciones de noviembre, mientras el Congreso buscaba ratificar al presidente electo, Joe Biden.

El jefe del Ejecutivo mexicano defendió hoy que son "los Estados o naciones legítimos quienes tienen que imponer mecanismos de sanción o regulación" y descartó con vehemencia que "sea una empresa privada quien se erija este poder".

"Ya hay otros Gobiernos que se han expresado, como la canciller Angela Merkel, quien expresó su preocupación por estas medidas, o el Gobierno francés y la Unión Europea", informó el mandatario.

El pasado 7 de enero, tras los disturbios en el Congreso de Estados Unidos, el mandatario mexicano criticó a Facebook y Twitter por "censurar" a Donald Trump, si bien no nombró al jefe de la Casa Blanca directamente.

Y este miércoles, comparó a las redes sociales con "la Santa Inquisición de nuestros tiempos".

"Inmediatamente hemos tenido contacto con Gobiernos que pensamos igual, la instrucción que tenemos es establecer contacto con todas y todos para trabajar una propuesta en común", señaló al respecto el canciller de México, Marcelo Ebrad.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reveló que ya han mantenido contacto con otros Gobiernos como el de Alemania, el de Francia y "muchos de la Unión Europea", y apoyó la idea del Ejecutivo.

"No se admite que empresas o grupos determinados decidan quién tiene derecho o no, lo que se quiere es proteger las libertades", dijo.

López Obrador, aprovechó el tema para hablar de la "invasión a la privacidad" a través de teléfonos móviles e internet, y adelantó que ya se están planteando la posibilidad de que en los próximos días pueda ir un especialista a la conferencia matutina "para que explique más sobre el tema a la gente".